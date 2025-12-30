Loomulik heli. Täiendava bassiga režiim Extra Bass
Kuni 50 tundi mänguaega
Sukelduge helidesse mürasummutusega
Mürasummutus vaigistab välismüra (sh tuul), et saaksite keskenduda oma lugudele või kõnedele. Kas soovite enda ümber toimuvat paremini kuulda? Teadlikkusrežiimi aktiveerimiseks vajutage nuppu.
Suurepärane heli täiendavat bassi pakkuva Extra Bass režiimiga
40 mm draiverid pakuvad suurepärast heli ja kõrvaklappidele sobiv istuvus tagab hea passiivse mürasummutuse. Saate nautida oma lemmikmuusikat täiel võimsusel.
Kuni 50 tundi mänguaega ja kiirlaadimine
Kuni 50-tunnise mänguajaga viivad need juhtmeta kõrvaklapid teid läbi paljude esitusnimekirjade. Need laadivad USB-C kaudu kahe tunniga ja kiire 15-minutiline laadimine annab piisavalt võimsust, et muusika saaks veel 10 tundi mängida.
Kindel Bluetoothi mitmepunktiühendus
Täiustatud Bluetooth-ühenduvus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.
Selged kõned. Kõike, mida ütlete, kuuldakse ülimalt selgelt
Teie hääl kostab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofon tuvastab teie hääle, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa ümbritsevast keskkonnast pärit taustmürast.
Nii kerge ja mugav, et võite neid tunde kanda
Need kõrvapealsed kõrvaklapid on loodud igapäevast mugavust silmas pidades. Kerge pehmendusega peavõru toetub õrnalt pea peale, samas kui pehmed kõrvaklapid tagavad ideaalse sobivuse. Mõlemad kõrvaklapid on polsterdatud PU-nahast, pakkudes pehmet ja nahasõbralikku tunnet, mis ühendab püsiva mugavuse lihtsa hooldusega.
Rakendus Philips Headphones. Seadete ja juhtnuppude isikupärastamine
Meie mugav kaasrakendus võimaldab teil hallata ühendatud seadmeid või lülitada mürasummutuse välja. Rakendust saate kasutada ka oma heliprofiili peenhäälestamiseks.
Muusikast taskuhäälingusaadeteni – need juhtmevabad kõrvaklapid panevad teie lemmikhelid võimalikult hästi kõlama! Saate nautida elementidest kõlavat sooja ja detailirikast heli koos rikkaliku bassiga, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele.