Nii kerge ja mugav, et võite neid tunde kanda

Need kõrvu katvad kõrvaklapid on igapäevaseks mugavuseks ette valmistatud. Pehmendatud peavõru on nii kerge, et te vaevu tunnete seda, ja pehmed kõrvaklapid saab seada nurga alla, nii et need istuvad alati mugavalt. Iga klapp on polsterdatud mäluvahuga: mida rohkem neid kannate, seda rohkem need hakkavad teile meeldima.