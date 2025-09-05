TAH7508BK/97
Sukelduge vabalt helisse
Töötage või mängige, veetke oma päevad koos nende juhtmevabade mürasummutavate kõrvaklappidega! Adaptiivne mürasummutus ja mugav kõrvapealne sobivus hoiavad teid helisse sukeldunult. Te saate rikkaliku ja detailiderohke heli ning mängude ja filmide jaoks on olemas madala viivituse seadistus.Vaadake kõiki eeliseid
Adaptiivne mürasummutus reageerib kiiresti teie ümbrusele, et summutada välist müra (sealhulgas tuult) reaalajas. Kui soovite teada, mis teie ümber toimub, laseb teadlikkuse režiim välishelid tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab hääli, nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.
Ümarad klapikinnitused ja elegantne raam annavad nendele kõrvu katvatele kõrvaklappidele erilise stiilipuhtuse. Kõrvaklappide mäluvahust padjandid tagavad pikkade kuulamisseansside ajal teie mugavuse ning kõrvaklapid saab kokku klappida ja sissepoole keerata, et neid oleks lihtne taskus või kotis hoida.
Nautige 40 mm kõlarielementidest tulevat suurepärast heli ja kõrvu katvate klappide head passiivset müraisolatsiooni. Teie lemmikbassihelide täieliku võimsuse nautimiseks ilma helitugevust suurendamata aktiveerige lihtsalt dünaamiline bass mitmefunktsioonilise nupu abil või rakenduse Philips Headphones kaudu.
Saate rohkem kui päeva kuulata isegi siis, kui teil on mürasummutus sisse lülitatud. Täislaadimiseks kulub USB-C-kaabliga vaid 2 tundi ja kiire 15-minutiline laadimine annab teile 3 tundi lisaaega. USB-C-kaablit saab kasutada ka mistahes nutiseadme ühendamiseks USB-C-pesaga.
Teie hääl kostab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofon tuvastab teie hääle, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa ümbritsevast keskkonnast pärit taustmürast.
Täiustatud Bluetooth-ühenduvus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.
Olete kunagi unustanud kõrvaklapid välja lülitada? Seadistage meie kaasrakenduses taimer ja need lülituvad automaatselt välja. Rakenduse abil saate ka ühendatud seadmeid hallata või adaptiivse mürasummutuse välja lülitada ja tasemeid ise reguleerida. Lisaks on olemas hulk eelseadistatud helilaade: valik „Hääl“ on ideaalne taskuhäälingusaadete jaoks!
Muusikast taskuhäälingusaadeteni – need juhtmevabad kõrvaklapid panevad teie lemmikhelid võimalikult hästi kõlama! Saate nautida suurtest elementidest kõlavat sooja ja detailirikast heli koos rikkaliku bassiga, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele.
