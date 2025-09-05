Sukelduge vabalt helisse

Töötage või mängige, veetke oma päevad koos nende juhtmevabade mürasummutavate kõrvaklappidega! Adaptiivne mürasummutus ja mugav kõrvapealne sobivus hoiavad teid helisse sukeldunult. Te saate rikkaliku ja detailiderohke heli ning mängude ja filmide jaoks on olemas madala viivituse seadistus.