    Töötage või mängige, veetke oma päevad koos nende juhtmevabade mürasummutavate kõrvaklappidega! Adaptiivne mürasummutus ja mugav kõrvapealne sobivus hoiavad teid helisse sukeldunult. Te saate rikkaliku ja detailiderohke heli ning mängude ja filmide jaoks on olemas madala viivituse seadistus.

    Sukelduge vabalt helisse

    • Mürasummutus Pro
    • Kerged kõrva katvad kõrvaklapid
    • Loomulik heli. Dünaamiline bass
    • Kuni 60 tundi mänguaega

    Sukelduge Noise Canceling Pro-ga

    Adaptiivne mürasummutus reageerib kiiresti teie ümbrusele, et summutada välist müra (sealhulgas tuult) reaalajas. Kui soovite teada, mis teie ümber toimub, laseb teadlikkuse režiim välishelid tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab hääli, nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.

    Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning stiilsed!

    Ümarad klapikinnitused ja elegantne raam annavad nendele kõrvu katvatele kõrvaklappidele erilise stiilipuhtuse. Kõrvaklappide mäluvahust padjandid tagavad pikkade kuulamisseansside ajal teie mugavuse ning kõrvaklapid saab kokku klappida ja sissepoole keerata, et neid oleks lihtne taskus või kotis hoida.

    Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

    Nautige 40 mm kõlarielementidest tulevat suurepärast heli ja kõrvu katvate klappide head passiivset müraisolatsiooni. Teie lemmikbassihelide täieliku võimsuse nautimiseks ilma helitugevust suurendamata aktiveerige lihtsalt dünaamiline bass mitmefunktsioonilise nupu abil või rakenduse Philips Headphones kaudu.

    Kuni 60 tundi mänguaega (45 tundi, kui mürasummutus on sisse lülitatud)

    Saate rohkem kui päeva kuulata isegi siis, kui teil on mürasummutus sisse lülitatud. Täislaadimiseks kulub USB-C-kaabliga vaid 2 tundi ja kiire 15-minutiline laadimine annab teile 3 tundi lisaaega. USB-C-kaablit saab kasutada ka mistahes nutiseadme ühendamiseks USB-C-pesaga.

    Selged kõned. Kõike, mida ütlete, kuuldakse ülimalt selgelt

    Teie hääl kostab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofon tuvastab teie hääle, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa ümbritsevast keskkonnast pärit taustmürast.

    Kindel Bluetoothi multipoint ühendus

    Täiustatud Bluetooth-ühenduvus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.

    Rakendus Philips Headphones. Seadete ja juhtnuppude isikupärastamine

    Olete kunagi unustanud kõrvaklapid välja lülitada? Seadistage meie kaasrakenduses taimer ja need lülituvad automaatselt välja. Rakenduse abil saate ka ühendatud seadmeid hallata või adaptiivse mürasummutuse välja lülitada ja tasemeid ise reguleerida. Lisaks on olemas hulk eelseadistatud helilaade: valik „Hääl“ on ideaalne taskuhäälingusaadete jaoks!

    Soe, üksikasjalik, loomulik. Philipsi heliomadused

    Muusikast taskuhäälingusaadeteni – need juhtmevabad kõrvaklapid panevad teie lemmikhelid võimalikult hästi kõlama! Saate nautida suurtest elementidest kõlavat sooja ja detailirikast heli koos rikkaliku bassiga, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele.

    Tehnilisi andmeid

    • Heli

      Helisüsteem
      Suletud
      Sagedusvahemik
      7-40 000 Hz
      Näivtakistus
      32 oomi
      Tundlikkus
      96 dB (1k Hz)
      Kõlari läbimõõt
      40  mm
      Maksimaalne sisendvõimsus
      30  mW
      Draiveri tüüp
      Dünaamiline
      Suure eraldusvõimega heli
      Jah

    • Ühenduvus

      Bluetoothi versioon
      5,2
      Bluetoothi profiilid
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimaalne leviulatus
      Kuni 10  m
      Mitmepunktiline ühendus
      Jah
      Toetatud kodek
      • SBC
      • AAC
      Kõrvaklappide pesa
      3.5  mm

    • Väline papp-pakend

      Pikkus
      21.6  cm
      Pakendite arv
      3
      Laius
      21  cm
      Kogukaal
      1.742  kg
      Kõrgus
      26.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 14021 6
      Kaal pakendita
      1.12  kg
      Pakendi kaal
      0.622  kg

    • Mugavus

      Automaatne väljalülitumine
      Jah
      Helitugevuse regulaator
      Jah
      Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
      Jah
      Püsivara uuendamine on võimalik
      Jah
      Juhtseadiste tüüp
      Nupp

    • Võimsus

      Patareide arv
      1 tk
      Kõneaeg
      35 tundi
      Laadimisaeg
      2  tund(i)
      Muusika esitamisaeg (mürasummutus sees)
      45  tund(i)
      Muusika esitamisaeg (mürasummutus väljas)
      60  tund(i)
      Kiirlaadimise aeg
      15 mins for 3 hrs
      Aku kaal (kokku)
      12.4  g
      Aku mahtuvus (kõrvaklapid)
      600  mAh
      Aku tüüp (kõrvaklapid)
      Liitiumpolümeer (sisseehitatud)

    • Pakendi mõõtmed

      Kõrgus
      25.5  cm
      Pakendi tüüp
      Papp
      Paigutus riiulil
      Rippuv
      Laius
      19.45  cm
      Sügavus
      6.2  cm
      Toodete arv komplektis
      1
      EAN
      48 95229 14021 9
      Kogukaal
      0.5  kg
      Kaal pakendita
      0.303  kg
      Pakendi kaal
      0.197  kg

    • Toote mõõtmed

      Kõrgus
      21  cm
      Laius
      18.7  cm
      Sügavus
      5  cm
      Kaal
      0.271  kg

    • Tarvikud

      Audiokaabel
      3,5 mm stereokaabel, pikkus 1,2 m
      Kiirjuhend
      Jah
      Laadimiskaabel
      USB-C kaabel, 500 mm

    • Disain

      Värvus
      Must
      Kandmisstiil
      Peapael
      Klapitav disain
      Lamedalt ja kompaktselt kokkupandavad
      Kõrvakinnitusmaterjal
      Kangas
      Kõrvaklappidega
      Kõrvu katvad
      Üle kõrva kõrvaklapid
      Suletud tagaosa

    • Kaugside

      Kõnemikrofon
      1 mic

    • ANC funktsioonid

      ANC tehnoloogia
      Hübriid
      Tähelepanurežiim
      Jah
      ANC mikrofon
      4 mikrofoni
      ANC (aktiivne mürasummutus)
      Jah

    • Häälassistent

      Häälassistendiga ühilduv
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      Häälassistendi aktiveerimine
      Vajutage ANC nuppu
      Häälassistendi tugi
      Jah

