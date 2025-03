IPX4 vee- ja higikindlus

Ärge pange ilma tähele, IPX4 hinne tähendab, et need nööpkuularid on pritsmekindlad, nii et need ei hooli väikesest vihmast! Kandke neid kiirel treeningul või eriti kuumal päeval? Need ei pane ka väikest higi pahaks.