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Tootmine lõpetatud
TAT3217WT/00
Rikkalik heli
Selge kõnekvaliteet
Veekindluse tase IPX5
Kuni 26 tundi mänguaega
Need hokikepikujulised nööpkuularid sobituvad välismüra vähendava tihendi luues teie kõrvakanalitesse. Võimsad 10 mm draiverid võimaldavad nautida rikkalikku ja elavat heli. Sisaldab kolme suurusega pehmeid, vahetatavaid silikoonist kõrvaotsikuid.
ENC kasutab kahe mikrofoni mürakatkestuse algoritmi, et pakkuda teile parimat kõneselgust. Kaks mikrofoni vähendavad tõhusalt ümbritsevat müra, et saaksite üksteist selgelt kuulda. Need tõelised juhtmeta kõrvaklapid võimaldavad teil iga kord selgelt suhelda!
See taskuformaadis laadimiskott võimaldab muusika kõikjale kaasa võtta. Täielikult laetud kõrvaklapid annavad teile 6 tundi esitusaega ja täielikult laetud laadimiskott lisab veel 20 tundi. Kiirlaadimiseks laadige oma kõrvaklappe 15 minutit ja saate tunni lisaaega!
3.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
FFX1
30/12/2023
Polska
TAT3217WT
Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.
Positiivsed omadused
Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria
Negatiivsed omadused
BRAK
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dexter822
05/09/2025
Hrvatska
Just buy JBL instead
I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.
See arvustus tehti tootele TAT3217BK Potpuno bežične slušalice
See arvustus tehti tootele TAT3217BK Potpuno bežične slušalice