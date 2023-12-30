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  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
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  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
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  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
  • Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks

Tootmine lõpetatud

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT3217WT/00

3
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks
Tänu tõeliselt juhtmevabadele kõrvaklappidele saate kogeda rikkalikku heli muusika jaoks ja kristallselget kõne selgust. Mugav, töökindel ja laadimisümbris, mis mahub teie taskusse! IPX5 pritsme- ja higikindlus ning 26-tunnine esitusaeg.
Kuva kõik eelised

Rikkalik heli, kuhu iganes te ka ei läheks

  • Rikkalik heli

  • Selge kõnekvaliteet

  • Veekindluse tase IPX5

  • Kuni 26 tundi mänguaega

Turvaline ja mugav kõrvasisene asetus

Turvaline ja mugav kõrvasisene asetus

Need hokikepikujulised nööpkuularid sobituvad välismüra vähendava tihendi luues teie kõrvakanalitesse. Võimsad 10 mm draiverid võimaldavad nautida rikkalikku ja elavat heli. Sisaldab kolme suurusega pehmeid, vahetatavaid silikoonist kõrvaotsikuid.

2 sisseehitatud ENC-i mikrofoni kõnede selguse jaoks

2 sisseehitatud ENC-i mikrofoni kõnede selguse jaoks

ENC kasutab kahe mikrofoni mürakatkestuse algoritmi, et pakkuda teile parimat kõneselgust. Kaks mikrofoni vähendavad tõhusalt ümbritsevat müra, et saaksite üksteist selgelt kuulda. Need tõelised juhtmeta kõrvaklapid võimaldavad teil iga kord selgelt suhelda!

Taskuformaadis USB-C laadimiskott

Taskuformaadis USB-C laadimiskott

See taskuformaadis laadimiskott võimaldab muusika kõikjale kaasa võtta. Täielikult laetud kõrvaklapid annavad teile 6 tundi esitusaega ja täielikult laetud laadimiskott lisab veel 20 tundi. Kiirlaadimiseks laadige oma kõrvaklappe 15 minutit ja saate tunni lisaaega!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2

30/12/2023

Polska

Polska

TAT3217WT

Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.

Positiivsed omadused

Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria

Negatiivsed omadused

BRAK

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Just buy JBL instead

I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.

See arvustus tehti tootele TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

See arvustus tehti tootele TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.