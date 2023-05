2 sisseehitatud ENC-i mikrofoni kõnede selguse jaoks

ENC kasutab kahe mikrofoni mürakatkestuse algoritmi, et pakkuda teile parimat kõneselgust. Kaks mikrofoni vähendavad tõhusalt ümbritsevat müra, et saaksite üksteist selgelt kuulda. Need tõelised juhtmeta kõrvaklapid võimaldavad teil iga kord selgelt suhelda!