Mis ei kuulu garantii alla?

• Garantii alusel ei hüvitata toote kasutamise võimatusest tekkinud kulusid ega mis tahes kaudseid kulusid.

• Garantii alusel ei hüvitata teie enda tegevusest, nagu regulaarne hooldamine, tarkvara uuendamine või andmete salvestamine tulenevat kahju. Garantii ei kehti: • kui ostutõendit on muudetud või see on loetamatu; • kui toote mudelinumbrit, seerianumbrit või tootmiskuupäeva koodi on muudetud, eemaldatud või need on loetamatud; • kui toode osteti juba defektsena ; • kui toote remonti või muudatusi on teinud volitamata teeninduskeskused või isikud; • kui defekt on tingitud ülemäärasest sihtotstarbevastasest kasutamisest; • kui defekt on põhjustatud toote väärkasutusest; • kui defekt on põhjustatud keskkonnatingimustest, mis ei ole kasutusjuhendiga kooskõlas; • kui defekt on põhjustatud kasutusjuhendis soovitamata väliste seadmete, lisaseadmete või tarvikute (sh tarkvara) ühendamisest; • kui seade on kahjustatud välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas loomad, äike, tulekahju, loodusõnnetused, transport, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused, vesi vms; (viimase puhul välja arvatud juhul, kui kasutusjuhendis on sõnaselgelt öeldud, et toodet võib loputada); • tavapärase kulumise korral või kuluosade, näiteks pardli terade väljavahetamisel; • kui toode ei tööta korralikult, kuna see ei olnud algselt kavandatud, toodetud ega heaks kiidetud vastavas riigis kasutamiseks, mis võib juhtuda toote impordi korral; • kui toote defektsus tuleneb selliste osade kulumisest, mis on oma olemuselt kuluelemendid; • toote mitteelektrilistele osadele.