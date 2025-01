Androidi-põhine

Kasutajaliidest on sarnaselt kodusele telerile võimalik tavapärase kaugjuhtimispuldiga juhtida. Sisendallika valimine ning helitugevuse, heleduse ja kontrastsuse reguleerimine on väga lihtne ning käepärane. Olemas on sisseehitatud usaldusväärne Android 11 süsteem, mille abil saab kasutada rakendusi SoC-i (System on chip) platvormil. Tavapäraste Androidi rakenduste jaoks optimeeritud süsteem võimaldab installida veebirakendusi ja tarkvara otse kuvarile, ilma et peaksite välist meediumimängijat kasutama.