135HDL6015IA/00
Philips Unite LED 6015 All in One
Maksimeerige investeeringutasuvust selle ülimalt paindliku dvLED-ekraaniga. See kõik-ühes-ekraan on mehaaniliselt tõstetav ja langetatav ning kokkupandav, et see ukseavadest läbi mahuks, ning seda saab vastavalt vajadusele liigutada. Lihtsaks liigutamiseks on saadaval ka lennukohver.
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Kogege tipptasemel pildikvaliteeti COB LED tehnoloogia ja peene 1,5 mm pikslisammuga. Elavad värvid, sügavad mustad toonid ja ühtlane heledus loovad kaasahaarava visuaalse elamuse, mis on ideaalne professionaalsetesse koosolekuruumidesse, auditooriumitesse ja ettevõttekeskkondadesse.
Maksimeerige energiasääst ilma kvaliteedi või töökindluse arvelt järeleandmisi tegemata. Philips Unite LED 6015 All In One sisaldab meie ülima energiasäästuga ooterežiimi. Vaid alla 0,5 W tarbiv unikaalne funktsioon aitab vähendada kasutuskulusid ja toetada kestlikkuse eesmärke. Kiire sisselülitus puldiga tagab minimaalse viivituse, kui oled valmis esitlema.
Nutikalt volditava konstruktsiooniga disain tagab senisest mugavama paigalduse, transpordi ja hoiustamise. Paigaldatuna moodustab ekraan ühtlase terviku, kuid voldituna on seda lihtne kompaktselt transportida, kaitstes ekraani liikumise ajal ning võimaldades probleemideta läbipääsu tavalistest ustest ja liftidest.
Professionaalse paindlikkuse ja parema liikuvuse tagamiseks on Philips Unite LED 6015 All In One varustatud mootoriseeritud alusega, mis võimaldab ekraani sujuvat ja turvalist elektrilist tõstmist. Ekraani kõrgust saab mugavalt reguleerida vaid nupuvajutusega, tagades täiusliku vaatamiskogemuse igas keskkonnas. Dünaamiliste ruumide jaoks ideaalne kõrguse reguleerimise funktsioon teeb ka ekraani lihtsaks transportimiseks läbi uste ruumide vahel ning liftides korruste vahel.
Philips Wave – tegemist on evolutsioonilise kaugseadme haldamise platvormiga, mis tagab teie jaoks täieliku kontrolli. Lihtsustatud paigaldamine, seadistamine, jälgimine ja haldamine, samuti püsivarauuendused, esitusloendite haldamine ning võimsusgraafikute seadistamine. Säästab aega, energiat ja vähendab keskkonnamõju.
Ohutus on esikohal – Philips Unite LED 6015 All In One mootoriseeritud kõrguse reguleerimine on varustatud standardvarustuses erifunktsioonidega, sealhulgas hädapeatusnupu ja näpistamisvastase kaitsega. Hädapeatus tagab kiire reageerimise tõstmise ajal, samal ajal kui näpistamisvastane funktsioon tuvastab takistused ning peatab liikumise, vältimaks vigastusi või seadme kahjustusi.
Sisaldades maailmakuulsat Android 11 töökindlust. Kohandatud töötama Androidi rakendustega, võimaldab integreeritud System on Chip (SoC) paigaldada veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile, kõrvaldades vajaduse välise meediamängija järele.
