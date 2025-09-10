27HDL6400IR/00
Philips Unite LED 6000 tooteseeria paneelid
Philips Unite 6000 tooteseeria võimaldab kasutada uut professionaalset LED jõudlust. Sihtotstarbeliselt projekteeritud ja asjatundlikult määratletud, et tagada lihtne paigaldamine koos täiustatud funktsioonide ja hämmastava visuaalse kvaliteediga. Ideaalne lahendus tõelise ärimõju saavutamiseks.
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Täiustatud kvaliteediga pilt ülipeene pikslisammuga 0,7 mm. Eredad värvid, sügavmustad toonid ja ühtlane heledus loovad kaasahaarava visuaalse elamuse, mis sobib ideaalselt suure mõjuga professionaalsetesse tingimustesse. Cool commoni katoodid tagavad stabiilsuse, töökindluse ja suurema lahutusvõime koos väiksema energiatarbimisega, mis vähendab omamiskulusid.
27HDL6500IR, millel on 7HDL6578IM/00, ja 27HDL6400IR, millel on 7HDL6493IM/00 Philips Unite LED 6000 tooteseeria lisavarustus hõlmavad sisseehitatud toite ja andmete liiasust. Kuna need lahendused tagavad pideva töö isegi komponentide rikke korral, sobivad need ideaalselt selliste kõrgete panustega keskkondade jaoks, nagu juhtimiskeskused ja leviedastusstuudiod, kus kasutusaeg ei ole läbiräägitav.
Kuni 7680 Hz värskenduskiirusega Philips Unite LED 6000 tooteseeria paneelid annavad ilma võbeluseta ja sujuva pildi. Ideaalne kiire liikumise ja otseülekannete esitamiseks ning kriitiliste rakenduste jaoks, kus iga kaader on oluline.
Kuni 1000-nitine heledus tagab elava, kontrastse pildi isegi rohke ümbritseva valgusega piirkondades. Ideaalne hästi valgustatud ruumidesse, näiteks fuajeedesse, kaubanduskeskustesse ja jaemüügiruumidesse või visuaalset mõju vajavatesse leviedastuskeskkondadesse.
Tehases ja mitmekihiline kaliibrimine tagavad ühtlase heleduse ja täpsed värvid kõigis moodulites. Tulemus? Ühtlane pildikvaliteet, millega säilitatakse kaubamärgi terviklikkus ja professionaalsed standardid igas mõõtkavas. Ideaalne tulutoova reklaami tegemiseks. Mitmekihiline halltoonide kaliibrimine tagab veatu tumedate toonide ühtluse, elutruult täpsed värvid ja ülimalt sujuvad detailid. Samal ajal hoiab automaatne taaskaliibrimine pildi täiuslikuna – ideaalne esmaklassiliste LED-installatsioonide jaoks.
Suurem värvisügavus parandab värvitooni, kõrvaldab ribade kuvamise ning muudab sisu üksikasjalikumaks ja realistlikumaks. Täiustatud halltoonid toovad piltidele parema kvaliteediga tekstuuri, toetades samal ajal ka kiiremat töötlemisaega. Esmaklassilise jõudlus tagab täiusliku kaubamärgi kujundamise, võrratu esitluse ja kaasahaaravad kuvad.
Philips Unite LED 6000-seeria täiustatud heledusjuhtimise, kalibreerimiskihid ja jõudluse häälestamise funktsioonid, mis on loodud paindlikkuse tagamiseks, lihtsustavad integreerimist ja kasutamist, kohanduvad valgustuse ja sisu vajaduste järgi ning pakuvad kompromissitut sisu. Esiküljelt ligipääs muudab hoolduse ja ülevaatuse lihtsamaks, kuna igat moodulit on võimalik hõlpsasti välja võtta ning juurdepääs toiteallikale, jaoturplaadile ja juhtmetele on vahetu.
Pilt/Ekraan
Võimsus
Kasutustingimused
Korpus
Moodul
Mitmesugust
