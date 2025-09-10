Täiustatud värvid, gradiendid ja halltoonid.

Philips Unite LED 6000-seeria täiustatud heledusjuhtimise, kalibreerimiskihid ja jõudluse häälestamise funktsioonid, mis on loodud paindlikkuse tagamiseks, lihtsustavad integreerimist ja kasutamist, kohanduvad valgustuse ja sisu vajaduste järgi ning pakuvad kompromissitut sisu. Esiküljelt ligipääs muudab hoolduse ja ülevaatuse lihtsamaks, kuna igat moodulit on võimalik hõlpsasti välja võtta ning juurdepääs toiteallikale, jaoturplaadile ja juhtmetele on vahetu.