Muud komplekti tarvikud
- Toitekaabel
- RS232 kaabel
- Kaugjuhtimispult
- Puldi patareid
- Kiirjuhend
32BDL3550Q/00
Muutke oma reklaam intensiivsemaks
Teavitage ja köitke vaatajaid Philips Q-Line Professional Full HD ekraaniga. Selle usaldusväärse lahenduse saab seadistada ja käivitada nii kiiresti nagu teil vaja.
Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.
Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.
Haarake kontroll oma sisu üle, kasutades CMND & Create’i. Lohistamisfunktsiooniga kasutajaliides muudab enda sisu avalikustamise väga lihtsaks, olenemata sellest, kas tegemist on päevapakkumiste või ettevõtte märgistatud teabega. Eellaaditud mallid ja integreeritud vidinad tagavad, et teie pildid, tekstid ja videod oleks kiiresti valmis ja töökorras.
Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.
Juhtige oma ekraani internetiühenduse kaudu. Androidi platvormil töötavad Philipsi professionaalsed ekraanid on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks ning võimaldavad paigaldada ka veebirakendusi otse ekraanile. Uus Android 8 tagab tarkvara turvalisuse ja ajakohasuse pikemaks ajaks.
Integreeritud HTML5 brauseri kaudu saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja seda juhtida. Chromiumi põhise brauseri kasutamise abil saate kujundada sisu veebipõhiselt ja ühendada ühe ekraani või kogu võrgu. Sisu kuvamine nii horisontaal- kui ka portreerežiimis tänu fullHD lahutusvõimele. Lihtsalt ühendage ekraan internetiga, kasutades WiFi-moodulit või RJ45 kaablit. Seejärel nautige enda loodud esitusloendeid.
Pilt/Ekraan
Ühenduvus
Mugavus
Heli
Võimsus
Toetatavad ekraani lahutusvõimed
Mõõtmed
Kasutustingimused
Multimeedia rakendused
Sisemine mängija
Tarvikud
Mitmesugust
