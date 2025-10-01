Otsisõnad

    Signage Solutions EcoDesign

    43BDL3650QE/00

    Kaasake oma publik selle keskkonnateadliku 4K Ultra HD digitaalse ekraaniga. See pakub kompromissitut 4K UHD jõudlust, olles samal ajal teiste turul olevate mudelitega võrreldes poole väiksema voolutarbega, kasutades uusimat PPDS EcoDesigni.

    Signage Solutions EcoDesign

    EcoDesign 18/7 ekraan

    • 43 tolli
    • Ekraanitagune LED-taustvalgus
    • Ultra HD

    100% ringlussevõetud ja ümbertöödeldavad pakendid

    Ekraan Philips Signage 3650 EcoDesign on kujundatud keskkonnasõbralike ja energiasäästlike tootmisprotsesside, füüsiliste funktsioonide, materjalide, pakendite ja sisseehitatud tarkvara abil, mistõttu töötab see võrreldes sarnaste toodetega vaid poole nende kasutatud võimsusega, tagades samal ajal samasuguse võrreldamatu jõudluse.

    EPEAT Gold Climate+ sertifikaadiga

    Philips Signage 3650 EcoDesign vastab elekroonikaseadmete juhtivate ökomärgistuste rangetele kriteeriumidele, samuti on seda tunnustatud EPEAT-i ökomärgisega Gold Climate+.

    Androidi SoC-protsessor. Androidi ja veebirakendused

    Meie Android 10 SoC-platvormi toega vastupidavad ekraanid on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks, samuti saate veebirakendusi otse ekraanile installiga. Paindlik ja turvaline, tagades ekraani tehniliste näitajate kestmise.

    FailOver. Sisu esitamine on alati kindlustatud

    Nõudlike kommertsrakenduste korral ülioluline FailOver on murranguline tehnoloogia, mis esitab ebatõenäolise sisendi allika või rakenduse tõrke korral ekraanil automaatselt varundatud sisu. Lihtsalt valige peamise sisendi ühendus ja FailOveri ühendus ning oletegi valmis viivitamatuks sisu kaitsmiseks.

    Valikuline Interacti funktsioon ekraani juhtmeta jagamiseks

    Juhtmeta ekraani jagamine olemasoleva WiFi-võrgu kaudu, mis ühendab seadmed viivitamatult ja turvaliselt, või kasutage valikulist HDMI Interacti tonglit sisu otse ekraanil esitamiseks ilma turvalise võrguga ühendust loomata.

    Funktsiooni Philips Wave kasutusvalmidus kaugjuhtimiseks

    Wave võimaldab kaugjuhtimise abil teie Philipsi seadme Signage 3650 EcoDesign võimsuse, mitmekülgsuse ja nutikuse valla päästa. Evolutsiooniline pilvepõhine platvorm annab teile täieliku kontrolli ning tagab lihtsustatud paigaldamise ja seadistamise, kuvarite jälgimise ning juhtimise, püsivara uuendamise, esitusloendite haldamise ja võimsusgraafikute seadistamise. Säästke nii aja, energia kui ka keskkonnamõjude arvelt.

    Ühendage ja juhtige sisu pilvepõhiselt

    Integreeritud HTML5 brauseri kaudu saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja seda juhtida. Chromiumi põhise brauseri kasutamise abil saate kujundada sisu veebipõhiselt ja ühendada ühe ekraani või kogu võrgu. Sisu kuvamine nii horisontaal- kui ka portreerežiimis tänu HD lahutusvõimele. Lihtsalt ühendage ekraan internetiga, kasutades valikulist CRD22 WiFi-moodulit või looge ühendus kohtvõrgu kaudu. Seejärel nautige enda loodud esitusloendeid.

    Wifi ja Bluetooth 5.2 valikulise mooduli kaudu

    Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt või sisemälust. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist ueusti ooterežiimi.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      125.7  cm
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      49.5  tolli
      Kuvasuhe
      16 : 9
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160
      Pikslite mõõt
      0,2854 x 0,2854 mm
      Optimaalne lahutusvõime
      3840 × 2160 @ 60 Hz
      Heledus
      350  cd/m²
      Ekraani värvid
      1,06 miljardit
      Kontrastsus (tavaline)
      4000:1
      Dünaamilise kontrasti suhe
      500 000 : 1
      Reaktsiooniaeg (tavaline)
      8  ms
      Vaatenurk (horisontaalne)
      178  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      178  kraadi
      Pildiparandus
      • 3/2–2/2 liikumise kohandamine
      • Dünaamiline kontrastsuse võimendamine
      • Liikumise kompens. vaheldusvast.
      • Täiskaadrilaotus
      Paneeli tehnoloogia
      VA
      Operatsioonisüsteem
      Android 10

    • Ühenduvus

      Heliväljund
      3,5 mm pistik
      Videosisend
      • HDMI 2.0 (x2)
      • DVI-I (× 1)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      Helisisend
      3,5 mm pistik
      Muud liidesed
      Mikro-SD
      Väline juhtimine
      • RJ45
      • RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik
      • IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik
      Valikuline WiFi-funktsioon
      CRD22 WiFi-tongel

    • Mugavus

      Paigutus
      • Maastik (18/7)
      • Portree (18/7)
      Ekraanimaatriks
      Kuni 15 x 15
      Klaviatuurjuhtimine
      • lukustatav
      • peidetud
      Kaugjuhtimissignaal
      lukustatav
      Signaali ring
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Energiasäästufunktsioonid
      Nutikas toitelülitus
      Võrgu kaudu juhitav
      • RS232
      • RJ45

    • Heli

      Sisseehitatud kõlarid
      2 x 10 W RMS

    • Võimsus

      Toiteallikas
      100–240 V ~, 50/60 Hz
      Võimsustarve (tüüpiline)
      53  W
      Tarbimine (max)
      102 W
      Energiatarve ooterežiimis
      <0,5 W
      Energiasäästufunktsioonid
      Nutikas toitelülitus
      Energiamärgise klass
      E

    • Toetatavad ekraani lahutusvõimed

      Arvutivormingud
      • 832 x 624, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      Videovormingud
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      973,0  mm
      Toote kaal
      11,29  kg
      Seadme kõrgus
      561,2  mm
      Seadme sügavus
      63,5  mm
      Seadme laius (tolli)
      38,31  tolli
      Seadme kõrgus (tolli)
      22.09  tolli
      Seinakinnitus
      200 mm x 200 mm, M6
      Seadme sügavus (tolli)
      2.50  tolli
      Ääre laius
      13,9 mm (ühtlane ääris)
      Toote kaal (lb)
      24,91  lb

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (keskmine riketevaheline aeg)
      30 000  tund(i)
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 ~ 60  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      20 ~ 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
      Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]
      5 ~ 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

    • Multimeedia rakendused

      USB taasesituse video
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB taasesituse pilt
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB taasesituse heli
      • AAC
      • HEAAC
      • mpeg

    • Sisemine mängija

      CPU
      Neljatuumaline Cortex-A55
      GPU
      G52 MC1
      Mälu
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk)
      • RS232 pärgühenduse kaabel
      • Philipsi logo (1 tk)
      • Toitekaabel
      • Vahelduvvoolulüliti kate
      • Kaabliklamber (2 tk)
      • Kiirjuhend
      • RS232 kaabel
      • USB kate (1 tk)

    • Mitmesugust

      Ekraanimenüü keeled
      • Inglise
      • Prantsuse
      • Saksa
      • Itaalia
      • Poola
      • Vene
      • Hispaania
      • Türgi
      • Lihtsustatud hiina
      • Traditsiooniline hiina
      • Araabia
      • Jaapani
      Garantii
      3-aastane garantii
      Heakskiidud
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, energiaklass A
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

