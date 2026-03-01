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Philips Signage 2000 seeria
Philips Signage 2000 seeria toob infoekraanid tagasi põhitõdede juurde – see on teie elementaarne, kuid stiilne 16/7 ekraan lihtsaks integreerimiseks, mis ei vaja lisavidinaid. Android 14, UHD ja heledus 400 nitti.
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
400 cd/m2 heledusega UHD Philips Signage 2000 seeria on loodud kasutamiseks 16/7 – ideaalne äridele, mis on valmis koidust ehani muljet avaldama.
Teie Android 14-ga töötav Philips Signage 2000 seeria ekraan on loodud professionaalsel platvormil, millel on usaldusväärne ühenduvus ja sisseehitatud turvalisus. See on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks ja võimaldab teil veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile installida, välistades vajaduse välise meediapleieri järele.
Sirutuge oma ekraaniga tulevikku meie modulaarse lähenemisviisiga. Pakume võimalusi WiFi ja Bluetoothi lisamiseks valikulise CRD22-mooduli ja Philips ScreenShare abil, lisaks keskendume kindlalt korduvkasutusele, ringlussevõtule ja kestlikkusele, vähendades elektroonikaromude äraviskamist.
FailOveri põhirollid 5V hotplugi tuvastamise kaudu. Nõudlike ärirakenduste jaoks ülioluline FailOver 5V hotplugi kaudu võimaldab teil seadistada teisese sisuallika, mida esitatakse automaatselt esmase meediavoo tõrke puhul.
Wave võimaldab kaugjuhtimise abil vallandada teie Philips Signage 2000 seeria ekraanide võimsuse, mitmekülgsuse ja nutikuse. Evolutsiooniline pilveplatvorm annab teile täieliku kontrolli ja lihtsustab paigaldamist ja seadistamist, ekraanide jälgimist ja juhtimist, püsivara uuendamist, esitusloendite haldamist ja võimsusgraafikute seadistamist. Säästab teie aega ja energiat ning vähendab keskkonnamõju.
Pilt/Ekraan
Ühenduvus
Mugavus
Võimsus
Toetatavad ekraani lahutusvõimed
Mõõtmed
Kasutustingimused
Multimeedia rakendused
Sisemine mängija
Tarvikud
Mitmesugust
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