Ühendage ja juhtige sisu pilvepõhiselt

Integreeritud HTML5 brauseri kaudu saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja seda juhtida. Chromiumi põhise brauseri kasutamise abil saate kujundada sisu veebipõhiselt ja ühendada ühe ekraani või kogu võrgu. Sisu kuvamine nii horisontaal- kui ka portreerežiimis tänu HD lahutusvõimele. Lihtsalt ühendage ekraan internetiga, kasutades valikulist CRD22 WiFi-moodulit või looge ühendus kohtvõrgu kaudu. Seejärel nautige enda loodud esitusloendeid.