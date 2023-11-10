55BDL3650QE/00
Parem kuvamine
Kaasake oma publik selle keskkonnateadliku 4K Ultra HD digitaalse ekraaniga. See pakub kompromissitut 4K UHD jõudlust, olles samal ajal teiste turul olevate mudelitega võrreldes poole väiksema voolutarbega, kasutades uusimat PPDS EcoDesigni.Vaadake kõiki eeliseid
Ekraan Philips Signage 3650 EcoDesign on kujundatud keskkonnasõbralike ja energiasäästlike tootmisprotsesside, füüsiliste funktsioonide, materjalide, pakendite ja sisseehitatud tarkvara abil, mistõttu töötab see võrreldes sarnaste toodetega vaid poole nende kasutatud võimsusega, tagades samal ajal samasuguse võrreldamatu jõudluse.
Meie Android 10 SoC-platvormi toega vastupidavad ekraanid on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks, samuti saate veebirakendusi otse ekraanile installiga. Paindlik ja turvaline, tagades ekraani tehniliste näitajate kestmise.
Integreeritud HTML5 brauseri kaudu saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja seda juhtida. Chromiumi põhise brauseri kasutamise abil saate kujundada sisu veebipõhiselt ja ühendada ühe ekraani või kogu võrgu. Sisu kuvamine nii horisontaal- kui ka portreerežiimis tänu HD lahutusvõimele. Lihtsalt ühendage ekraan internetiga, kasutades valikulist CRD22 WiFi-moodulit või looge ühendus kohtvõrgu kaudu. Seejärel nautige enda loodud esitusloendeid.
Philips Signage 3650 EcoDesign vastab elekroonikaseadmete juhtivate ökomärgistuste rangetele kriteeriumidele, samuti on seda tunnustatud EPEAT-i ökomärgisega Silver Climate+.
Nõudlike kommertsrakenduste korral ülioluline FailOver on murranguline tehnoloogia, mis esitab ebatõenäolise sisendi allika või rakenduse tõrke korral ekraanil automaatselt varundatud sisu. Lihtsalt valige peamise sisendi ühendus ja FailOveri ühendus ning oletegi valmis viivitamatuks sisu kaitsmiseks.
Juhtmeta ekraani jagamine olemasoleva WiFi-võrgu kaudu, mis ühendab seadmed viivitamatult ja turvaliselt, või kasutage valikulist HDMI Interacti tonglit sisu otse ekraanil esitamiseks ilma turvalise võrguga ühendust loomata.
Wave võimaldab kaugjuhtimise abil teie Philipsi seadme Signage 3650 EcoDesign võimsuse, mitmekülgsuse ja nutikuse valla päästa. Evolutsiooniline pilvepõhine platvorm annab teile täieliku kontrolli ning tagab lihtsustatud paigaldamise ja seadistamise, kuvarite jälgimise ning juhtimise, püsivara uuendamise, esitusloendite haldamise ja võimsusgraafikute seadistamise. Säästke nii aja, energia kui ka keskkonnamõjude arvelt.
Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt või sisemälust. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist ueusti ooterežiimi.
