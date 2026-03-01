Android 14 professionaalne kiibisüsteem.

Teie Android 14-ga töötav Philips Signage 2000 seeria ekraan on loodud professionaalsel platvormil, millel on usaldusväärne ühenduvus ja sisseehitatud turvalisus. See on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks ja võimaldab teil veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile installida, välistades vajaduse välise meediapleieri järele.