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  • Philips Signage 2000 seeria Philips Signage 2000 seeria Philips Signage 2000 seeria

    Signage Solutions Philips Signage 2000 seeria

    65BDL2050A/00

    Philips Signage 2000 seeria

    Philips Signage 2000 seeria toob infoekraanid tagasi põhitõdede juurde – see on teie elementaarne, kuid stiilne 16/7 ekraan lihtsaks integreerimiseks, mis ei vaja lisavidinaid. Android 14, UHD ja heledus 400 nitti.

    Signage Solutions Philips Signage 2000 seeria

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    Philips Signage 2000 seeria

    Elementaarne disain – digiekraani lihtsus

    • 65 tolli
    • Android 14 toega
    • 400 cd/m²

    16/7 – töötab teie sisuga, kui te seda vajate.

    400 cd/m2 heledusega UHD Philips Signage 2000 seeria on loodud kasutamiseks 16/7 – ideaalne äridele, mis on valmis koidust ehani muljet avaldama.

    Android 14 professionaalne kiibisüsteem.

    Teie Android 14-ga töötav Philips Signage 2000 seeria ekraan on loodud professionaalsel platvormil, millel on usaldusväärne ühenduvus ja sisseehitatud turvalisus. See on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks ja võimaldab teil veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile installida, välistades vajaduse välise meediapleieri järele.

    Valikuline ekraani juhtmeta jagamine Philips ScreenShare abil.

    Sirutuge oma ekraaniga tulevikku meie modulaarse lähenemisviisiga. Pakume võimalusi WiFi ja Bluetoothi lisamiseks valikulise CRD22-mooduli ja Philips ScreenShare abil, lisaks keskendume kindlalt korduvkasutusele, ringlussevõtule ja kestlikkusele, vähendades elektroonikaromude äraviskamist.

    FailOveri põhirollid. Suurem kindlus alati saadaval sisu jaoks.

    FailOveri põhirollid 5V hotplugi tuvastamise kaudu. Nõudlike ärirakenduste jaoks ülioluline FailOver 5V hotplugi kaudu võimaldab teil seadistada teisese sisuallika, mida esitatakse automaatselt esmase meediavoo tõrke puhul.

    Philips Wave on valmis seadmete kaughalduseks.

    Wave võimaldab kaugjuhtimise abil vallandada teie Philips Signage 2000 seeria ekraanide võimsuse, mitmekülgsuse ja nutikuse. Evolutsiooniline pilveplatvorm annab teile täieliku kontrolli ja lihtsustab paigaldamist ja seadistamist, ekraanide jälgimist ja juhtimist, püsivara uuendamist, esitusloendite haldamist ja võimsusgraafikute seadistamist. Säästab teie aega ja energiat ning vähendab keskkonnamõju.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      163.9  cm
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      64.5  tolli
      Kuvasuhe
      16:9
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160
      Pikslite mõõt
      0,372 x 0,372 mm
      Optimaalne lahutusvõime
      3840 × 2160 @ 60 Hz
      Heledus
      400  cd/m²
      Ekraani värvid
      1,07 miljardit
      Kontrastsus (tavaline)
      1200:1
      Dünaamilise kontrasti suhe
      500 000 : 1
      Reaktsiooniaeg (tavaline)
      8  ms
      Vaatenurk (horisontaalne)
      178  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      178  kraadi
      Pildiparandus
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Progressive scan
      • Dynamic contrast enhancement
      • Motion adaptive de-interlacing
      Paneeli tehnoloogia
      ADS
      Operatsioonisüsteem
      Android 14
      Hägu
      1%

    • Ühenduvus

      Videosisend
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Muud liidesed
      USB 3.0 (x2)
      Videoväljund
      N/A
      Väline juhtimine
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Liiniväljund
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Mugavus

      Paigutus
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Ekraanimaatriks
      Kuni 3 x 3
      Klaviatuurjuhtimine
      • Lockable
      • Hidden
      Kaugjuhtimissignaal
      Lockable
      Signaali ring
      IR Loopthrough
      Energiasäästufunktsioonid
      ECO mode
      Võrgu kaudu juhitav
      RJ45

    • Võimsus

      Toiteallikas
      100–240 V ~, 50/60 Hz
      Võimsustarve (tüüpiline)
      134  W
      Energiatarve ooterežiimis
      <0,5 W
      Energiamärgise klass
      G

    • Toetatavad ekraani lahutusvõimed

      Arvutivormingud
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Videovormingud
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      1462,3  mm
      Toote kaal
      28,5  kg
      Seadme kõrgus
      837,3  mm
      Seadme sügavus
      68,9 mm (D seinakinnituse puhul) / 89,9 mm (D käepideme puhul)  mm
      Seadme laius (tolli)
      57,57  tolli
      Seadme kõrgus (tolli)
      32.96  tolli
      Seinakinnitus
      400 mm x 400 mm, M8
      Seadme sügavus (tolli)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tolli
      Ääre laius
      14,9 mm (ühtlane ääris)
      Toote kaal (lb)
      62,83  lb

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      5 ~ 40  °C
      MTBF (keskmine riketevaheline aeg)
      30 000  tund(i)
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 ~ 60  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      10 ~ 90% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

    • Multimeedia rakendused

      USB taasesituse video
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • AVI
      • MP4
      • WEBM
      USB taasesituse pilt
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB taasesituse heli
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Sisemine mängija

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Mälu
      3GB RAM
      Hoiustamine
      16GB

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Valikulised tarvikud
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Mitmesugust

      Ekraanimenüü keeled
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Japanese
      • Arabic
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garantii
      3-aastane garantii
      Heakskiidud
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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