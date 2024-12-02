Otsisõnad

    Signage Solutions Q-Line’i ekraan

    65BDL3550Q/00

    Väljapaistev

    Teavitage ja köitke vaatajaid Philips Q-Line Professional Ultra HD ekraaniga. Selle usaldusväärse lahenduse saab seadistada ja käivitada nii kiiresti nagu teil vaja.

    Signage Solutions Q-Line’i ekraan

    • 65 tolli
    • Ekraanitagune LED-taustvalgus
    • Ultra HD
    Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil

    Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

    FailOver tagab sisu pideva esitamise

    Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

    CMND & Create. Arendage ja avalikustage enda sisu

    Haarake kontroll oma sisu üle, kasutades CMND & Create’i. Lohistamisfunktsiooniga kasutajaliides muudab enda sisu avalikustamise väga lihtsaks, olenemata sellest, kas tegemist on päevapakkumiste või ettevõtte märgistatud teabega. Eellaaditud mallid ja integreeritud vidinad tagavad, et teie pildid, tekstid ja videod oleks kiiresti valmis ja töökorras.

    Integreeritud meedialeier. Plaanige hõlpsasti USB sisu näitamist

    Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.

    Androidi SoC-protsessor. Androidi ja veebirakendused

    Juhtige oma ekraani internetiühenduse kaudu. Androidi platvormil töötavad Philipsi professionaalsed ekraanid on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks ning võimaldavad paigaldada ka veebirakendusi otse ekraanile. Uus Android 8 tagab tarkvara turvalisuse ja ajakohasuse pikemaks ajaks.

    Ühendage ja juhtige sisu pilvepõhiselt

    Integreeritud HTML5 brauseri kaudu saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja seda juhtida. Chromiumi põhise brauseri kasutamise abil saate kujundada sisu veebipõhiselt ja ühendada ühe ekraani või kogu võrgu. Sisu kuvamine nii horisontaal- kui ka portreerežiimis tänu fullHD lahutusvõimele. Lihtsalt ühendage ekraan internetiga, kasutades WiFi-moodulit või RJ45 kaablit. Seejärel nautige enda loodud esitusloendeid.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      163.9  cm
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      64.5  tolli
      Kuvasuhe
      16 : 9
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160
      Pikslite mõõt
      0,372 x 0,372 mm
      Optimaalne lahutusvõime
      3840 × 2160 @ 60 Hz
      Heledus
      400  cd/m²
      Ekraani värvid
      1,07 miljardit
      Kontrastsus (tavaline)
      1300 : 1
      Dünaamilise kontrasti suhe
      500 000 : 1
      Reaktsiooniaeg (tavaline)
      9  ms
      Vaatenurk (horisontaalne)
      178  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      178  kraadi
      Pildiparandus
      • 3/2–2/2 liikumise kohandamine
      • 3D kammfilter
      • Liikumise kompens. vaheldusvast.
      • Täiskaadrilaotus
      • 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus
      • Dünaamiline kontrastsuse võimendamine
      Paneeli tehnoloogia
      IPS
      Operatsioonisüsteem
      Android 8.0
      Kliiniline pilt
      Eelseadistatud D-pilt (dicomi osaga 14 ühilduv)

    • Ühenduvus

      Heliväljund
      3,5 mm pistik
      Videosisend
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (analoog D-Sub) (x1)
      Helisisend
      3,5 mm pistik
      Väline juhtimine
      • RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik
      • IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik
      • RJ45

    • Mugavus

      Paigutus
      • Maastik (18/7)
      • Portree (18/7)
      Ekraanimaatriks
      Kuni 15 x 15
      Klaviatuurjuhtimine
      • peidetud
      • lukustatav
      Kaugjuhtimissignaal
      lukustatav
      Signaali ring
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Lihtne installida
      Nutikas sisestuspesa
      Energiasäästufunktsioonid
      Nutikas toitelülitus
      Võrgu kaudu juhitav
      • RS232
      • RJ45
      Käivitumine
      • Sisselülitamise viivitus
      • Sisselülitamise olek
      • Alglaadimise allikas
      Käivitamise aken
      luba/keela Philipsi logo

    • Heli

      Sisseehitatud kõlarid
      2 x 10 W RMS

    • Võimsus

      Toiteallikas
      100–240 V ~, 50/60 Hz
      Võimsustarve (tüüpiline)
      155  W
      Tarbimine (max)
      210 W
      Energiatarve ooterežiimis
      <0,5 W
      Energiasäästufunktsioonid
      Nutikas toitelülitus
      Energiamärgise klass
      G

    • Toetatavad ekraani lahutusvõimed

      Arvutivormingud
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Videovormingud
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      1462,3  mm
      Toote kaal
      27,80  kg
      Seadme kõrgus
      837,3  mm
      Seadme sügavus
      68,9 mm (D seinakinnituse puhul) / 89,9 mm (D käepideme puhul)  mm
      Seadme laius (tolli)
      57,57  tolli
      Seadme kõrgus (tolli)
      32.96  tolli
      Seinakinnitus
      400 x 400 mm, M8
      Seadme sügavus (tolli)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tolli
      Ääre laius
      14,9 mm (ühtlane ääris)
      Toote kaal (lb)
      61,29  lb

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (keskmine riketevaheline aeg)
      30 000  tund(i)
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 ~ 60  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      20 ~ 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
      Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]
      5 ~ 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

    • Multimeedia rakendused

      USB taasesituse video
      • mpeg
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB taasesituse pilt
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB taasesituse heli
      • AAC
      • HEAAC
      • mpeg

    • Sisemine mängija

      CPU
      • Neljatuumaline Cortex-A53 1,1 GHz
      • Kahetuumaline Cortex-A73 1,15 GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      Mälu
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Toitekaabel
      • RS232 kaabel
      • Kaugjuhtimispult
      • Puldi patareid
      • Kiirjuhend
      Komplektis olevad tarvikud
      • Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk)
      • RS232 pärgühenduse kaabel
      • M3 kruvi (2 tk)
      • Philipsi logo (1 tk)
      • USB kate (1 tk)

    • Mitmesugust

      Ekraanimenüü keeled
      • Lihtsustatud hiina
      • Traditsiooniline hiina
      • Inglise
      • Prantsuse
      • Saksa
      • Itaalia
      • Poola
      • Vene
      • Hispaania
      • Türgi
      • Jaapani
      • Araabia
      Garantii
      3-aastane garantii
      Heakskiidud
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, energiaklass A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Mis on karbis?

    Muud komplekti tarvikud

    • Toitekaabel
    • RS232 kaabel
    • Kaugjuhtimispult
    • Puldi patareid
    • Kiirjuhend
    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

