CMND & Create. Arendage ja avalikustage enda sisu

Haarake kontroll oma sisu üle, kasutades CMND & Create’i. Lohistamisfunktsiooniga kasutajaliides muudab enda sisu avalikustamise väga lihtsaks, olenemata sellest, kas tegemist on päevapakkumiste või ettevõtte märgistatud teabega. Eellaaditud mallid ja integreeritud vidinad tagavad, et teie pildid, tekstid ja videod oleks kiiresti valmis ja töökorras.