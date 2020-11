Filter on gaase maksimaalselt sisse imanud.

Kui filter on gaase maksimaalselt sisse imanud, võib see põhjustada ebameeldivat lõhna.

Soovitame tungivalt filtris kooskõlas juhistega vahetada (puhasti mudelile kehtivaid konkreetseid juhiseid lugege kasutusjuhendist).

Ärge puhastage, peske ega töödelge seda filtrit tolmuimejaga.

Eelfilter on must.

Philipsi õhupuhastist võib eralduda ebameeldivat lõhna, kui eelfilter (eeltoodud pildil C) on must.

Eelfiltrit võiks pesta iga kuu (ja seda peakski tegema). Konkreetse mudeli eelfiltri pesemisjuhiseid lugege kasutusjuhendist (mõne puhasti puhul tuleb seda teha kraaniveega, teiste puhul aga tolmuimejaga).