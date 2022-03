Philipsi õhupuhastajad on valmistatud nii, et need tagavad esmaklassilise õhupuhastuse igapäevastes reaalsetes tingimustes. Need on ette nähtud kasutamiseks sisetingimustes kõrge aktiivsusega, nt koduköökides ja elutubades, koolides, klassiruumides, töökohal, restoranides. Optimaalse jõudluse tagamiseks peab õhupuhastaja tagama suure õhupuhastuse (mõõdetuna CADRi abil vastavalt tööstusharu standarditele). Philips optimeerib oma tooteid, et saavutada suurem CADR, mille eesmärk on suurendada kaitset viirusi sisaldavate ohtlike väikeste osakeste, allergeenide ja aerosoolide eest. CADR on puhta õhu väljundvõimsus ning filtri tõhususe ja õhuvoolu otsene funktsioon.

Filtri tõhusust mõõdetakse osakeste eraldatuse näiduna kindla suurusega osakeste juures. Philips mõõdab filtri tõhusust kuni 0,3 µm (hinnanguliselt kõige raskem osakeste suurus) ja kuni 0,003 µm (väikseim mõõdetav osakeste suurus) juures. Õhuvoolu mõõdetakse filtrit läbiva õhuvooluga ja see on maksimaalne, kui takistus filtri läbivale õhuvoolule on väiksem.