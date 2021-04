Konsoolimängude monitorid

See Momentumi ekraan on varustatud heliga, mille loomisel on kasutatud legendaarsete heliekspertide Bowersi & Wilkinsi abi. Suurepärane heli viib konsooliga mängimise uuele tasemele ja suur ekraan aitab teil täielikult käimasolevale tegevusele keskenduda. Nautige vapustavat mängukogemust tänu optimaalsele helile ja visuaalile.