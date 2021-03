1) Võtke veepaak välja. Valage terve pudel Saeco katlakivi eemaldamisvahendit veepaaki.

2) Täitke veepaak värske kraaniveega kuni MAX jooneni. (Palun veenduge, et vesi ulatuks Max jooneni, vastasel juhul on vajalik täiendav loputamine). Pange veepaak tagasi masinasse.

3) Asetage anum kohvi doseerimistila alla.

4) Vajutage ja hoidke all nuppu CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE) (vähemalt 3 sekundit), kuni nupp hakkab vilkuma. Masinas alustatakse katlakivi eemaldamist.

Märkus: Nupp CALC CLEAN (KATLAKIVI EEMALDAMINE) jätkab vilkumist seni, kuni katlakivi eemaldamise toiming on lõpetatud.

5) Masin doseerib nüüd katlakivi eemaldamisvahendit intervallidega. Selleks kulub umbes 25 min. Selle perioodi jooksul süttib KATLAKIVI EEMALDAMISE TSÜKLI tuli.

6) Kui tuli VESI OTSAS põleb püsivalt, on veepaak tühi.

7) Tühjendage anum ja pange tagasi. Eemaldage veepaak, loputage seda ja täitke kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse. LOPUTUSTSÜKLI tuli süttib.

8) Kui ESPRESSO nupp vilgub, vajutage seda loputustsükli alustamiseks.

9) Kui tuli VESI OTSAS süttib, on veepaak tühi.

10) Eemaldage veepaak, loputage seda ja täitke kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse.

11) Nupu KATLAKIVI EEMALDAMINE tuli kustub. Nupu ESPRESSO tuli põleb püsivalt ning märgutuled VESI OTSAS + HÜÜUMÄRK hakkavad vilkuma.

Märkus: Kui LOPUTUSTSÜKLI sümbol süttib uuesti, täitke veepaak kuni MAX tasemeni ja korrake samme 7–10 kuni tuled VESI OTSAS ja HÜÜUMÄRK hakkavad vilkuma. Võib-olla peate toimingut mitu korda teostama.

12) Süsteemi täitmiseks vajutage nuppu ESPRESSO.

13) Nupud ESPRESSO ja COFFEE (KOHV) hakkavad samal ajal vilkuma ning masin teostab automaatse loputustsükli.

14) Tühjendage tilgakandik ja pange tagasi.

15) Masin on nüüd kasutusvalmis.