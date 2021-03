1) Menüü avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ); allakerimiseks vajutage allanoole klahvi. Valige MACHINE MENU (MASINA MENÜÜ). Kinnitamiseks vajutage OK.

2) Valige MAINTENANCE (HOOLDUS). Kinnitamiseks vajutage OK.

3) Valige DESCALING (KATLAKIVI EEMALDAMINE). Kinnitamiseks vajutage OK.

4) Katlakivi eemaldamise alustamiseks vajutage OK.

5) Tühjendage veepaak ja valage kogu Saeco katlakivieemaldusvahend paaki. Täitke veepaak puhta veega kuni MAX tasemeni ja pange tagasi masinasse. Kinnitamiseks vajutage OK.

6) Tühjendage tilgakandik. Kinnitamiseks vajutage OK.

7) Täitke piimaanum pooleldi puhta veega. Sisestage piimaanum ja avage piima dosaator.

8) Asetage üks anum auru / kuuma vee toru ja teine kohvi/piima doseerimistila alla. Kinnitamiseks vajutage OK.

9) Masin hakkab katlakivi eemaldamise lahust intervallidega doseerima. Ekraanil näidatakse edenemist.

10) Oodake, kuni masin lõpetab doseerimise ja kuvatakse RINSE TANK & FILL WITH WATER (LOPUTA PAAK JA TÄIDA VEEGA).

11) Loputage veepaak, täitke see kuni MAX tasemeni puhta veega ja asetage paak tagasi masinasse. Kinnitamiseks vajutage OK.

12) Tühjendage tilgakandik. Kinnitamiseks vajutage OK.

13) Võtke piimaanum välja ja tühjendage. Täitke piimaanum pooleldi puhta veega. Sisestage piimaanum ja avage piima dosaator. Kinnitamiseks vajutage OK.

14) Asetage kuuma auru / kuuma vee toru ja doseerimistila alla anum. Kinnitamiseks vajutage OK.

15) Loputustsükkel on aktiveeritud. Ribal kuvatakse tsükli edenemist.

16) Kui loputustsükkel on lõppenud, hakkab masin automaatselt soojenema. Ekraanil ei kuvata enam katlakivi eemaldamise sümbolit.

17) Puhastage tilgakandik, piimaanum ja teised osad.

18) Masin on nüüd kohvi valmistamiseks valmis.