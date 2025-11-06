Mida ma saan kasutada oma USB-laadimisega Philipsi toodete laadimiseks?

Kui laete Philipsi toodet niiskes keskkonnas (nt vannitoas), kasutage ohutu laadimise tagamiseks alati IPX4 adapterit. IPX4 näitab, et adapter on pritsmekindel.



Ükskõik millise adapteri valite, veenduge, et see vastaks alltoodud nõuetele (see teave trükitakse tavaliselt adapterile endale).



Sisendpinge: 100-240 V.

Väljundpinge: 5 V.

Väljundvõimsus: 1 A või kõrgem.

Veekindlus: IPX4* niisketele keskkondadele.

Tüübikinnitusmärk: teie riigi asjakohane tüübikinnitus-/sertifitseerimismärk (nt CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, jne)



Tähtis! Sertifitseerimata toiteploki kasutamine võib olla ohtlik või põhjustada tõsiseid vigastusi. Enne selle veega puhastamist ühendage toode alati adapteri küljest lahti.

*Näpunäide: IPX4 X on kohatäide ja selle asemel võib adapteri kirjelduses ilmuda teine number (nt IP24 või IP44). Seni kui teine number pärast „IP-d” on „4”, on adapter liigitatud pritsmekindlaks.