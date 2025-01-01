Philipsi klienditugi Kas minu telefon ühildub Philipsi GroomTribe’i rakendusega?

Philipsi GroomTribe'i rakenduse saate oma telefonist alla laadida, et seda oma Bluetoothiga ühendatud Philipsi pardliga kasutada. Rakendus on ühilduv seadmega iPhone 6s (või uuem), mis töötab süsteemil iOS 11,3-l või uuemal. Seda saab kasutada ka Android-telefonidel, mille ekraan on suurem kui 4,5 tolli, operatsioonisüsteemi versioonil 6,0 või kõrgemal ja Bluetooth-versioonil 4,1 või kõrgemal.

Kuidas teada saada, kas pardel on Bluetoothiga ühendatud? Kui teie pardlil on Bluetoothi ühenduvus, on see märgitud pakendil ja kaasasolevas kasutusjuhendis. Mis siis, kui minu Philipsi tootel ei ole Bluetoothi? GroomTribe'i rakendusel on ka tugi- ja muu teave paljude Philipsi meeste hooldustoodete kohta. Lisateabe saamiseks laadige rakendus alla Apple App Store'ist või Google Play Store’ist.