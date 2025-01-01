Kas minu telefon ühildub Philipsi GroomTribe’i rakendusega?
Philipsi GroomTribe'i rakenduse saate oma telefonist alla laadida, et seda oma Bluetoothiga ühendatud Philipsi pardliga kasutada. Rakendus on ühilduv seadmega iPhone 6s (või uuem), mis töötab süsteemil iOS 11,3-l või uuemal. Seda saab kasutada ka Android-telefonidel, mille ekraan on suurem kui 4,5 tolli, operatsioonisüsteemi versioonil 6,0 või kõrgemal ja Bluetooth-versioonil 4,1 või kõrgemal.
