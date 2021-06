Masinatüübid: HD8743 kuni HD8747 ja RI8743 kuni RI8747, lisaks seerianumber vahemikus TW901241438213 kuni TW901434485351.

Pärast toimingu alustamist tuleb see katkestamata lõpule viia. Masina lahtiühendamisel toimingut ei lõpetata.

Juhul kui te ei saa katlakivi eemaldamise toimingut lõpetada, ühendage masin lahti, seadistage juhtnupp asendisse BEAN (UBA), lülitage masin sisse (ON) sisse-/väljalülitamise (ON/OFF) nuppu vajutades. Masin alustab automaatselt katlakivi eemaldamise toimingut sammust 6. Jätkake sealt kuni lõpuni.

Katlakivi eemaldamise toiming

1) Tühjendage veepaak ja valage kogu Philipsi/Saeco katlakivieemaldusvahend paaki. Täitke puhta veega kuni MAX tasemeni ja pange tagasi.

2) Lülitage masin välja, vajutades sisse-/väljalülitamise (ON/OFF) nuppu.

3) Keerake juhtnupp asendisse BEAN (UBA).

4) Asetage suur anum kuuma vee tila / aurutila alla

5) Vajutage nuppe ESPRESSO ja COFFEE (KOHV) samal ajal umbes 5 sekundit. Punane HÜÜUMÄRGI tuli hakkab kiiresti vilkuma ja jätkab vilkumist kogu katlakivi eemaldamise tsükli jooksul.

6) Masin hakkab üheminutiliste intervallide järel sisemiselt katlakivi eemaldamisvahendit tilgakandikule doseerima. See ei doseeri kuuma vee / aurutoru kaudu. Selleks kulub ligikaudu 5 minutit. Oodake, kuni roheline 2 CUPS (2 TASSI) märgutuli süttib.

Tähelepanu! Kui olete masina enne kahe nupu vajutamist välja lülitanud, hakkab masin katlakivi eemaldamise tsükli teostamise asemel kohvi doseerima. Sellise juhul alustage uuesti 2. sammuga.

7) Kui roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) süttib, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI).

8) Pärast umbes 1 minutit doseerib masin mitme üheminutilise intervalli järel läbi kuuma vee / auru toru, kuni veepaak on tühi. Selleks kulub ligikaudu 15 minutit.

9) Kui roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) hakkab aeglaselt vilkuma, keerake juhtnupp asendisse BEAN (UBA). Punane tuli NO WATER (VESI OTSAS) süttib põlema.

10) Tühjendage suur anum ja tilgakandik ning pange need tagasi.

Loputustsükkel

11) Loputage veepaaki ja täitke see kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse.

12) Kui roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) süttib, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI). Masin täidab sisemised süsteemid.

13) Pärast seda hakkab roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) aeglaselt vilkuma. Keerake juhtnupp asendisse BEAN (UBA).

14) Masin doseerib vett sisemiselt tilgakandikule. See ei doseeri kuuma vee / aurutoru kaudu.

15) Kui roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) süttib, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI). Masin doseerib nüüd läbi kuuma vee / auru toru, kuni veepaak on tühi.

16) Pärast seda hakkab roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) aeglaselt vilkuma. Keerake juhtnupp asendisse BEAN (UBA). Punane tuli NO WATER (VESI OTSAS) süttib põlema.

Teine loputustsükkel

17) Tühjendage suur anum ja tilgakandik ning pange need tagasi.

18) Loputage veepaaki ja täitke see kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse.

19) Kui roheline tuli 2 CUPS (2 TASSI) süttib, keerake juhtnupp asendisse HOT WATER (KUUM VESI).

20) Masin doseerib nüüd läbi kuuma vee / auru toru, kuni veepaak on tühi.

21) Pärast seda lülitub masin välja. Punane HÜÜUMÄRGI tuli kustub. Keerake juhtnupp asendisse BEAN (UBA).

22) Loputage tilgakandik ja pange tagasi. Paigaldage Pannarello / Cappuccinatore ja INTENZA+ veefilter tagasi (kui kohaldub).

23) Loputage veepaaki ja täitke see kuni MAX tasemeni puhta veega. Pange see tagasi masinasse.

24) Kohvi valmistamiseks lülitage masin sisse.