Kui teil on tolmukotita Philipsi tolmuimeja, lugege siit, kuidas puhastada mootori kaitsefiltrit. Mootori kaitsefilter asub tavaliselt tolmukambri sees või selle taga. Oleme lisanud mõned näited ka piltidele. See filter koosneb kahest osast: A) kurruline osa (nn HEPA/EPA või allergiavastane filter) ja B) vahuosa. A) Kurrulist osa (EPA/HEPA või allergiavastane filter) ei saa pesta. Saate seda puhastada nii, et koputate filtrit prügikasti kohal või harjate seda. B) Vahuosa võib veega pesta. Enne vahuosa tagasipanekut peate laskma sel täielikult ära kuivada .

Philips SpeedPro Max juhtmeta tolmuimeja filtri puhastamine

Kui teie tolmuimejaks on Philips SpeedPro Max, lugege siit, kuidas puhastada mootori kaitsefiltrit. Mootori kaitsefilter asub tolmukambri all. Oleme lisanud mõned näited ka piltidele.



See filter koosneb kahest osast: A) tavafilter ja B) vahufilter.

A) Tavafiltrit ei saa pesta. Saate seda puhastada nii, et koputate filtrit prügikasti kohal.

B) Vahuosa võib veega pesta. Enne vahuosa tagasipanekut peate laskma sel täielikult ära kuivada.