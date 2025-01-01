Millised Philipsi pardlid ühilduvad Quick Clean Pod’iga?

30-päevane tagastusõigus
Kõiki Philipsi pardleid, mille kolme viisnurkse raseerimispea keskel on väike auk (joonis 1), võite puhastada Philipsi Quick Clean Pod'iga (joonis 2).
Kuid mitte kõigil pardlitel ei ole automaatset puhastusprogrammi. Et teada saada, kas teie pardlil see on, hoidke pardlit tagurpidi ja vajutage toitenuppu.
Kui teie pardel ei ühildu Quick Clean Pod'iga, võite kõiki Philipsi duši- või veekindlaid pardleid pesta kraani all külma või sooja veega. Kontrollige, kas pardli tagaküljel on väike kraani või duši/vanni ikoon. Kui mõni neist ikoonidest on olemas, võite pardlit kraani all puhastada.
