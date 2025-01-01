Philipsi klienditugi Millised Philipsi pardlid ühilduvad Quick Clean Pod’iga?

Kõiki Philipsi pardleid, mille kolme viisnurkse raseerimispea keskel on väike auk (joonis 1), võite puhastada Philipsi Quick Clean Pod'iga (joonis 2).

Kuid mitte kõigil pardlitel ei ole automaatset puhastusprogrammi. Et teada saada, kas teie pardlil see on, hoidke pardlit tagurpidi ja vajutage toitenuppu.

Kui pardli ekraanile ilmub kolme tilgaga animatsioon, sisaldab teie pardel automaatset puhastusprogrammi ja see lülitub programmi lõppedes automaatselt välja.

Kui kolme tilga animatsiooni ei ilmu, ei sisalda pardel automaatset puhastusprogrammi. Seda saab siiski puhastada Quick Clean Pod'i abil, kuid see ei järgi kindlat puhastustsüklit ning puhastatud pardli peate käsitsi välja lülitama.

Kui teie pardel ei ühildu Quick Clean Pod'iga, võite kõiki Philipsi duši- või veekindlaid pardleid pesta kraani all külma või sooja veega. Kontrollige, kas pardli tagaküljel on väike kraani või duši/vanni ikoon. Kui mõni neist ikoonidest on olemas, võite pardlit kraani all puhastada.