Sametpehme piim kõikide teie kohvikust tuntud jookide heaks

Kohvikukvaliteediga tulemused vajavad ka sametpehmet piimavahtu, olgu see siis kuum või külm. Siin aitab teid LatteGo Pro. Meie piimasüsteem pakub cappuccinost jääkohvini kohvikukvaliteediga tulemusi nii loomse kui ka taimse piima puhul. Seda saab pesta nõudepesumasinas ja kuna sel pole voolikuid, saate seda puhastada 10 sekundiga voolava vee all loputades. Nautige järgmise taseme vahtu LatteGo Pro abil – meie kohvimasina süsteemi uuenduslik piimavahustaja.