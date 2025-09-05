  • 30-päevane tagastusõigus

  •  Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

  •  E-pood

Otsisõnad

Paar joob kodus kohvi
arvustust

Café Aromise seeria 8000

Maitse nagu kohvikus, kuid koduse tundega

Soovituslik jaemüügi hind

Seda toodet ei ole enam turul
Vaata köiki tooteid
Kohvikukvaliteediga kohv otse kodust

Kohvikukvaliteediga kohv otse kodust

Valmista üle 50 kuuma ja külma joogi, kasutades rohkem ube¹, et saavutada kohvikukvaliteediga maitse. Valmista sametine kuum või külm vaht LatteGo Pro abil ja puhasta seade vähem kui 10 sekundiga.

Kohviku vääriline maitseelamus​

Meie BrewExtract tehnoloogia

doseerib ja pressib iga tassi jaoks rohkem ube¹, tuues esile äratuntava kohvikutasemel maitse. Soovid kohvi täpselt enda maitse järgi? Kohanda oma jooki, valides 7 kangustaseme vahel.​

EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis

LatteGo Pro

Sametpehme piimavaht kõigile Su lemmikjookidele

Cappuccinost kuni jäälatteni – meie LatteGo Pro piimasüsteem pakub kohvikukvaliteediga tulemust nii tavalise piima kui ka taimsete piimajookidega. Piimavahustaja on nõudepesumasinas pestav ja voolikute puudumine tähendab, et selle puhastamine võtab vaid 10 sekundit.

Suur valik kohvi igaks tujuks

50+ kuuma ja külma jooki

Vali enam kui 50 kuuma ja külma kohvi hulgast - alates rikkalikust espressost kuni värskendava külmpruulitud kohvini. Meie kohvimasin valmistab nii kuumi kui ka külmi jooke, pakkudes mitmekesisust nii tervele perele kui ka kohvisõpradele, kes ihkavad kodus kohvikutasemel kogemust.​

Sinu kodune barista

Valmista oma kohvi täpselt nii, nagu Sulle meeldib, koos Barista assistendiga.

Ütle assistendile, milliseid ube kasutad, ja see reguleerib automaatselt Sinu kohvimasina seadistused. Ühenda oma kohvimasin HomeID rakendusega, et saada veelgi isikupärasemaid juhiseid.

User guide Product sheet
EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis

Rohkem ube, rohkem maitset

Kohvikulaadse intensiivsuse saladus? Meie BrewExtract-tehnoloogia doseerib ja pressib rohkem ube* igasse valmistuskorda, et pakkuda teie espressomasinaga seda selgesti äratuntavat kohvikulaadset maitset. Kas soovite saavutada täpselt õiget tulemust? Reguleerige pruulimist, valides 7 intensiivsuse taseme vahel.

EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis

Sametpehme piim kõikide teie kohvikust tuntud jookide heaks

Kohvikukvaliteediga tulemused vajavad ka sametpehmet piimavahtu, olgu see siis kuum või külm. Siin aitab teid LatteGo Pro. Meie piimasüsteem pakub cappuccinost jääkohvini kohvikukvaliteediga tulemusi nii loomse kui ka taimse piima puhul. Seda saab pesta nõudepesumasinas ja kuna sel pole voolikuid, saate seda puhastada 10 sekundiga voolava vee all loputades. Nautige järgmise taseme vahtu LatteGo Pro abil – meie kohvimasina süsteemi uuenduslik piimavahustaja.

EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis

Üle 50 kuuma ja külma joogi iga meeleolu jaoks

Avastage üle 50 kuuma ja külma kohvijoogi, külluslikest espressodest värskendavate külmpruulideni. See kuuma kohvi ja jääkohvi valmistaja on täiuslik lahendus perekondadele ja kohvigurmaanidele, kes soovivad kodus nautida kohvikukvaliteediga mitmekülgsust.

EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis

Palju naudingut, vähe puhastamist

Puhastage LatteGo Pro'd 10 sekundiga kraanivee all või pange see nõudepesumasinasse. Kohvivalmistusosa saab puhastada kraaniveega. Kui on aeg kasutada puhastusprogrammi, nt katlakivi eemaldamist, juhendab masin teid sellega.

EP8757/20 - Silver, Silver Chrome, Espresso machine, LatteGo Pro, Rita, 8000 series, S8000, EP8757, Café Aromis

Teie lemmikkohv ühe nupuvajutusega

Vaistlik 4,3-tolline TFT-puuteekraan hõlbustab kohvivalmistamist ühe puutega pruulimisega ja isiklike kasutajaprofiilidega. Tänu lihtsale menüüle saab iga pereliige nautida kodus tipptasemel kohvijooke.

Topelttassi külma kohvi valmistamine tassi

Autentne külmpruuli maitse

Naudi külmpruulitud kohvi täidlast, värskendavat maitset – ideaalselt tasakaalustatud ning valmis vaid ühe nupuvajutusega. ​

LatteGo piimasüsteemi puhastamine kraani all.

Rohkem naudingut, vähem puhastamist

Puhasta LatteGo Pro vähem kui 10 sekundiga või pese seda nõudepesumasinas. Kohvimoodul vajab vaid kiiret kraanivee all loputamist. Kui on aeg katlakivi eemaldamiseks või mõneks muuks puhastusprogrammiks, juhendab masin, kuidas seda teha. ​

Renoveerimine

Energiasäästlik

Säästa vett ja energiat koos Ökorežiimiga

See vähendab vee- ja energiatarbimist ilma, et peaksid kohvi kvaliteeti ohverdama. Philips Café Aromis võimaldab hämardada põhi- ja tassivalgustust, loputamise ajal vähem vett kulutada, kiiremini ooterežiimile lülituda ning heledust reguleerida.​

Arvustused

Klienditeenindus ja tugi

Saage oma tootega abi – leidke juhendeid, vaadake parimaid nõuandeid ja nippe ning tehke probleemide veaotsing

CustomerSupport

Tugiteenuse kodulehekülg

Leidke kõik tugiteenuste teemad ja palju muud

MagnifyingGlass

Leidke oma toode

Otsige mudelinumbri järgi ja leidke tooteinfo

Café Aromise seeria 8000
Café Aromise seeria 8000

Lahtiütlemised

¹  võrreldes kõikide teiste Philipsi automaatsete espressomasinatega
²  Võrreldes eelmiste Philips espressomasinatega
³  Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedusest
** Võrreldes kõikide teiste Philipsi automaatsete espressomasinatega
*** Võrreldes eelmiste Philips espressomasinatega
**** Pärast 8 filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest

Telli meie uudiskiri
* Selle välja täitmine on nõutud

Eksklusiivsed kampaaniad ja kupongid

Tooteesitlused

Nõuanded ja nipid

* Selle välja täitmine on nõutud

*
Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!
Mida see tähendab?
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kõik õigused reserveeritud.

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.