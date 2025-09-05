Cappuccinost kuni jäälatteni – meie LatteGo Pro piimasüsteem pakub kohvikukvaliteediga tulemust nii tavalise piima kui ka taimsete piimajookidega. Piimavahustaja on nõudepesumasinas pestav ja voolikute puudumine tähendab, et selle puhastamine võtab vaid 10 sekundit.
Vali enam kui 50 kuuma ja külma kohvi hulgast - alates rikkalikust espressost kuni värskendava külmpruulitud kohvini. Meie kohvimasin valmistab nii kuumi kui ka külmi jooke, pakkudes mitmekesisust nii tervele perele kui ka kohvisõpradele, kes ihkavad kodus kohvikutasemel kogemust.
Ütle assistendile, milliseid ube kasutad, ja see reguleerib automaatselt Sinu kohvimasina seadistused. Ühenda oma kohvimasin HomeID rakendusega, et saada veelgi isikupärasemaid juhiseid.
Kohvikulaadse intensiivsuse saladus? Meie BrewExtract-tehnoloogia doseerib ja pressib rohkem ube* igasse valmistuskorda, et pakkuda teie espressomasinaga seda selgesti äratuntavat kohvikulaadset maitset. Kas soovite saavutada täpselt õiget tulemust? Reguleerige pruulimist, valides 7 intensiivsuse taseme vahel.
Kohvikukvaliteediga tulemused vajavad ka sametpehmet piimavahtu, olgu see siis kuum või külm. Siin aitab teid LatteGo Pro. Meie piimasüsteem pakub cappuccinost jääkohvini kohvikukvaliteediga tulemusi nii loomse kui ka taimse piima puhul. Seda saab pesta nõudepesumasinas ja kuna sel pole voolikuid, saate seda puhastada 10 sekundiga voolava vee all loputades. Nautige järgmise taseme vahtu LatteGo Pro abil – meie kohvimasina süsteemi uuenduslik piimavahustaja.
Avastage üle 50 kuuma ja külma kohvijoogi, külluslikest espressodest värskendavate külmpruulideni. See kuuma kohvi ja jääkohvi valmistaja on täiuslik lahendus perekondadele ja kohvigurmaanidele, kes soovivad kodus nautida kohvikukvaliteediga mitmekülgsust.
Puhastage LatteGo Pro'd 10 sekundiga kraanivee all või pange see nõudepesumasinasse. Kohvivalmistusosa saab puhastada kraaniveega. Kui on aeg kasutada puhastusprogrammi, nt katlakivi eemaldamist, juhendab masin teid sellega.
Vaistlik 4,3-tolline TFT-puuteekraan hõlbustab kohvivalmistamist ühe puutega pruulimisega ja isiklike kasutajaprofiilidega. Tänu lihtsale menüüle saab iga pereliige nautida kodus tipptasemel kohvijooke.
