Maguskartuli ja tšilli küpsetis kookospähklikreemiga | Philips

Koori maguskartulid, haki peeneks tšillipipar ja küüslauk.
Lõika kartulid pikuti pooleks ja siis sälguta iga poolik nii, et tekiks lehvik.
Vala MULTICOOKERi katlasse õli ja vajuta MENU nuppu ning vali FRY programm. Reguleeri COOKING TIME nupuga aeg 10 minuti peale. Vajuta START nuppu.
Pärast programmi lõppu ava kaas ja puista kartulid üle poole peeneks hakitud tšilli ja küüslauguga. Vajuta MENU nuppu ja vali BAKE programm, reguleeri COOKING TIME nupu abil aeg 35 minuti peale. 10 minutit enne programmi lõppu pane iga kartulipooliku peale 1 tl kookospähklikreemi, pane kaas kinni kuni valmistamisprogrammi lõpuni. Soovi korral võib serveerida koriandrilehtedega.
Kui programm on lõppenud, lülitub MULTICOOKERi soojuse säilitamise funktsioon KEEP WARM automaatselt sisse.
Pärast programmi lõppu võta masin vooluvõrgust välja.
