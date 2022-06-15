Miks tuleb hoolitseda piimahammaste eest
Harjapeal on nurga alla paigutatud harjased, et sõltumata hambapesu tehnikast oleks hambakatu eemaldamine tõhus.
Tänu harjaste kolmnurksele kujule puutub hari suurema hambapinnaga kokku ja eemaldab tõhusamalt hammastelt plekid.
Harjapea eriti pikad külgmised harjased puhastavad õrnalt Sinu igemejoont ka siis, kui keskendud vaid hammaste pesule.
Igaüks peseb hambaid erinevalt, seega disainisime selle harjapea mitme nurga all olevate harjastega, et hambakatu eemaldamine oleks õigel teel olenemata teie tehnikast. Meie All-in-One A3 harjapea tagab parima puhastuse ja eemaldab kuni 20 korda rohkem hambakattu, 15 korda tervemad igemed kuue nädalaga ja kuni 100% vähem plekke kõigest kahe päevaga võrreldes tavalise hambaharjaga.
SenseIQ tehnoloogia aitab tasakaalustada teie harjamisstiili ja tuvastab survet, liikumist ja harjamise ulatust kuni 100 korda sekundis. Kui avaldate liiga tugevat survet, reguleerib hambahari automaatselt intensiivsust, aidates kaitsta teie hambaid ja igemeid.
Philips Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt Teie hambaid ja igemeid kuni 62 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastust, juhtides vedeliku hammaste vahele ja mööda igemejoont.
Sellel Sonicare'i elektrilisel hambaharjal on all valgusrõngas, mis annab õrnalt märku, kui vajutate liiga tugevasti. Kui see süttib, vähendage survet, et Teie igemed püsiksid kaitstud.
Täiustage oma suuhügieeni 15 harjamisseadistusega. Olenemata sellest, kas otsite põhjalikku puhastust või kindlat eesmärki, see elektriline hambahari pakub teile kõike. Valige viie režiimi vahel – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean ja Sensitive ning reguleerige üks kolmest intensiivsustasemest isikupärastatud puhastuse saavutamiseks. Avage lihtsalt rakendus, valige oma eelistused ja laske hambaharjal ülejäänu teha.
