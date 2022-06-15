Valige oma ideaalne puhastuskogemus

Täiustage oma suuhügieeni 15 harjamisseadistusega. Olenemata sellest, kas otsite põhjalikku puhastust või kindlat eesmärki, see elektriline hambahari pakub teile kõike. Valige viie režiimi vahel – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean ja Sensitive ning reguleerige üks kolmest intensiivsustasemest isikupärastatud puhastuse saavutamiseks. Avage lihtsalt rakendus, valige oma eelistused ja laske hambaharjal ülejäänu teha.