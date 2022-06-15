Otsisõnad

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900

Isikupärastatud suuhooldus

  • Tumesinine
    Tumesinine
  • Šampanjavärvi
    Šampanjavärvi

Philips Sonicare on hambaarstide poolt soovitatud kaubamärk kogu maailmas

Meie parim hambakatu eemaldamine

Eemaldab kuni 20x rohkem hambakattu kui tavaline hambahari

Harjapeal on nurga alla paigutatud harjased, et sõltumata hambapesu tehnikast oleks hambakatu eemaldamine tõhus.

Valgem ja säravam naeratus

Eemaldab kuni 100% tõhusamalt hammastelt plekke kõigest kahe päevaga

Tänu harjaste kolmnurksele kujule puutub hari suurema hambapinnaga kokku ja eemaldab tõhusamalt hammastelt plekid.

Tervemad igemed

Kuni 15x tervemad igemed kuue nädalaga

Harjapea eriti pikad külgmised harjased puhastavad õrnalt Sinu igemejoont ka siis, kui keskendud vaid hammaste pesule.

Sonicare Brush Heads Portfolio Feature Image (PPL) Our best plaque removal

20 korda tõhusam hambakatu vastu*, õrn igemetele

Igaüks peseb hambaid erinevalt, seega disainisime selle harjapea mitme nurga all olevate harjastega, et hambakatu eemaldamine oleks õigel teel olenemata teie tehnikast. Meie All-in-One A3 harjapea tagab parima puhastuse ja eemaldab kuni 20 korda rohkem hambakattu, 15 korda tervemad igemed kuue nädalaga ja kuni 100% vähem plekke kõigest kahe päevaga võrreldes tavalise hambaharjaga.

Philips_Sonicare_9900 series Feature Image (PPL) SenseIQ

SenseIQ tehnoloogia teie isikupärastatud kogemuse jaoks

SenseIQ tehnoloogia aitab tasakaalustada teie harjamisstiili ja tuvastab survet, liikumist ja harjamise ulatust kuni 100 korda sekundis. Kui avaldate liiga tugevat survet, reguleerib hambahari automaatselt intensiivsust, aidates kaitsta teie hambaid ja igemeid.

Sonicare Brush Heads Portfolio Feature Image (PPL) Trusted Sonicare brushing

Sonicare Fluid Action

Philips Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt Teie hambaid ja igemeid kuni 62 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastust, juhtides vedeliku hammaste vahele ja mööda igemejoont.

Philips_Sonicare_9900 Series Feature Image (PPL) Visual_pressure_sensor_A3

Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

Sellel Sonicare'i elektrilisel hambaharjal on all valgusrõngas, mis annab õrnalt märku, kui vajutate liiga tugevasti. Kui see süttib, vähendage survet, et Teie igemed püsiksid kaitstud.

Philips_Sonicare_9900 series Feature Image (PPL) Setting_mode_intensity_via_phone

Valige oma ideaalne puhastuskogemus

Täiustage oma suuhügieeni 15 harjamisseadistusega. Olenemata sellest, kas otsite põhjalikku puhastust või kindlat eesmärki, see elektriline hambahari pakub teile kõike. Valige viie režiimi vahel – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean ja Sensitive ning reguleerige üks kolmest intensiivsustasemest isikupärastatud puhastuse saavutamiseks. Avage lihtsalt rakendus, valige oma eelistused ja laske hambaharjal ülejäänu teha.

SenseIQ tehnoloogia

Nutikas harjamine, isikupärastatud suuhooldus

SenseIQ tehnoloogia jälgib Sinu harjamisstiili 100x sekundis, tuvastades survet, liikumist ja katvust. Hambahari reguleerib  automaatselt intensiivsust kui pesed liiga tugevalt, tagades isikupärastatud kogemuse ja parima tulemuse iga hambapesuga.

¹ DiamondClean Prestige 9900 tootesari A3 harjapeaga võrreldes tavalise hambaharjaga
* võrreldes käsihambaharjaga
** 6 nädala jooksul võrreldes tavalise hambaharjaga.
*** vähem kui 2 päevaga võrreldes tavalise hambaharjaga.
