Kõik ühes harjapea, mis pakub täielikku hooldust

Selle A3 tipptasemel kõik ühes harjapeaga saate puhastada ilma kompromisse tegemata. Meie parimal hambaharjal on nurga alla paigutatud harjased, mis aitavad eemaldada kuni 20× rohkem kattu isegi raskesti juurdepääsetavatest kohtadest*. Kolmnurksed tipud eemaldavad kuni 100% rohkem plekke vähem kui kahe päevaga***. Ja pikemad harjased aitavad puhastada igemeid, mis on kõigest kahe nädala pärast 15× tervemad kui enne**. Kõik see on võimalik ilma harjapäid vahetamata. Kas teadsite, et harjapead on pärast kolmekuist kasutust vähem tõhusad? Meie BrushSyncBrushSync™-i tehnoloogia tuletab teile meelde, kui on aeg harjapea vahetamiseks.