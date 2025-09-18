Mis on OLED teler? Miks see on eriline?
OLED-id on tuntud oma ületamatute mustade toonide poolest. Uus META 3.0 paneel pakub nüüd ka kõrgemat tippheledusvõimet, samal ajal andes äärmiselt madalat peegeldust. Puhas ja erksad värvid, isegi eredates ruumides. Ja 20% madalam energiatarve. *Saadaval valitud mudelitel, sealhulgas Philips OLED910 ja OLED950.
Sügaval teie Ambilight teleris skaneerib P5 AI Dual Engine iga stseeni, täiustades pildi- ja Ambilighti seadeid, kohandudes teie toa valgustingimustega ning andes teile mängimise ajal konkurentsieelise. *Saadaval ainult Philips OLED950 mudelitel.
Teie Ambilighti teleri tagaküljele paigutatud LED-id tantsivad ekraanil toimuvaga sünkroonis, projitseerides värvilist valgust teie seinale ja andes toale meeleolu, mis on seotud vaadatavaga. Proovige seda kord ja te ei taha enam iial tagasi minna.
Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale sisule, tagades ulatusliku värvilise valguse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmik spordisisusse, filmidesse, muusikasse ja mängudesse.
Teie 4K (UHD) OLED Ambilighti teleri elutruu pilt näeb alati suurepärane välja, isegi nurga all vaadates. Mustad toonid on alati mustad, mitte hallid, ja te näete iga üksikasja nii varjudes kui ka eredates kohtades. Toetatakse kõiki peamisi HDR-vorminguid – tunnete iga stseeni kogu võimsust.
Philipsi P5 mootor koos AI-ga tagab niivõrd tõetruu pildi, et teil tekib tunne justkui saate sinna sisse astuda. Pidevalt arenev AI algoritm töötleb pilti inimajuga sarnasel viisil. Vahet ei ole, mida vaatate: saate alati nautida tõetruud detailsust ja kontrasti, rikkalikke värve ja sujuvat liikumist.
Hoidke toolist kõvasti kinni! Tänu Dolby Visionile näete pilti, mida filmirežissöör soovis teile näidata. Ei mingeid pettumust valmistavaid stseene, mis on liiga tumedad! Tervitage iga uut vaimustavat üksikasja nii filmides kui ka mängudes.
Ühilduvus funktsioonidega Dolby Atmos ja DTS:X viib selle teleri heli ükskõik millises ruumis järgmisele tasemele. Uusimad filmid ja mängud ning kõige tähtsamad spordisündmused: heliefektid on tagatud ülevalt ja ümbritsevalt alalt, et saaksite tunda end täpselt sündmuste keskpunktis.
