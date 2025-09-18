Otsisõnad

OLED 820 4K Ambilight TV
arvustust

OLED

Kinoelamus sinu koduteleris

  • 65 tolli
    65 tolli

Soovituslik jaemüügi hind

Seda toodet ei ole enam turul
Kuva kõiki mudeleid

Ainus OLED Ambilightiga

See on see, millest iga teine OLED vaid unistab. META 3.0 paneel tagab süvameremustad toonid ja elavad värvid, kristallselge heli, tehisintellekti nutikuse ning Ambilighti vaatemängulised valgusefektid. See OLED muudab kõike.

Standardne tootefoto Toote esikülje foto

OLED META 3.0*

Täiuslikult mustad toonid. Suurepärane heledus.

OLED-id on tuntud oma ületamatute mustade toonide poolest. Uus META 3.0 paneel pakub nüüd ka kõrgemat tippheledusvõimet, samal ajal andes äärmiselt madalat peegeldust. Puhas ja erksad värvid, isegi eredates ruumides. Ja 20% madalam energiatarve. *Saadaval valitud mudelitel, sealhulgas Philips OLED910 ja OLED950.

P5 AI Dual Engine*

Meie seni kõige täiuslikum protsessor

Sügaval teie Ambilight teleris skaneerib P5 AI Dual Engine iga stseeni, täiustades pildi- ja Ambilighti seadeid, kohandudes teie toa valgustingimustega ning andes teile mängimise ajal konkurentsieelise. *Saadaval ainult Philips OLED950 mudelitel.

Ambilight

Originaalne. Integreeritud. Kaasahaarav.

Teie Ambilighti teleri tagaküljele paigutatud LED-id tantsivad ekraanil toimuvaga sünkroonis, projitseerides värvilist valgust teie seinale ja andes toale meeleolu, mis on seotud vaadatavaga. Proovige seda kord ja te ei taha enam iial tagasi minna.

User guide Product sheet
Olulise omaduse pilt

Sukelduge sisusse, mida armastate. Ambilighti teler.

Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale sisule, tagades ulatusliku värvilise valguse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmik spordisisusse, filmidesse, muusikasse ja mängudesse.

Olulise omaduse pilt

Üksikasjad ja sügavus. Elutruu OLED-pilt

Teie 4K (UHD) OLED Ambilighti teleri elutruu pilt näeb alati suurepärane välja, isegi nurga all vaadates. Mustad toonid on alati mustad, mitte hallid, ja te näete iga üksikasja nii varjudes kui ka eredates kohtades. Toetatakse kõiki peamisi HDR-vorminguid – tunnete iga stseeni kogu võimsust.

Olulise omaduse pilt

Vahet ei ole, mida te vaadata soovite – saate alati nautida tõetruud pilti. P5 mootor koos AI-ga.

Philipsi P5 mootor koos AI-ga tagab niivõrd tõetruu pildi, et teil tekib tunne justkui saate sinna sisse astuda. Pidevalt arenev AI algoritm töötleb pilti inimajuga sarnasel viisil. Vahet ei ole, mida vaatate: saate alati nautida tõetruud detailsust ja kontrasti, rikkalikke värve ja sujuvat liikumist.

Olulise omaduse pilt

Kinolaadne vaatamiselamus kõikide saadete ja mängude jaoks

Hoidke toolist kõvasti kinni! Tänu Dolby Visionile näete pilti, mida filmirežissöör soovis teile näidata. Ei mingeid pettumust valmistavaid stseene, mis on liiga tumedad! Tervitage iga uut vaimustavat üksikasja nii filmides kui ka mängudes.

Olulise omaduse pilt

Kaasahaarav ruumilise heli tehnoloogia

Ühilduvus funktsioonidega Dolby Atmos ja DTS:X viib selle teleri heli ükskõik millises ruumis järgmisele tasemele. Uusimad filmid ja mängud ning kõige tähtsamad spordisündmused: heliefektid on tagatud ülevalt ja ümbritsevalt alalt, et saaksite tunda end täpselt sündmuste keskpunktis.

Philipsi ribakõlarid koos OLED-teleritega

Philipsi ribakõlarid

Kinoheliks valmis?

OLED Ambilight telerid on loodud kõlama sama ilusalt kui nad välja näevad. Kuid kui soovite tuua ruumi mühinat ja dialooge täiendava selguse ja teravusega, proovige ribakõlarit, mis on loodud ideaalne välja nägema ja töötama koos teie teleriga.

Avastage Philipsi heliribad

Soovite rohkem teada?

Arvustused

Klienditeenindus ja tugi

Saage oma tootega abi – leidke juhendeid, vaadake parimaid nõuandeid ja nippe ning tehke probleemide veaotsing

CustomerSupport

Tugiteenuse kodulehekülg

Leidke kõik tugiteenuste teemad ja palju muud

MagnifyingGlass

Leidke oma toode

Otsige mudelinumbri järgi ja leidke tooteinfo

Avastage meie parimad Ambilighti telerid

Võrdle
OLED
OLED
* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
* Smart TV rakenduste pakkumised olenevad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
* Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
* Vajalik Netflixi tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt https://www.netflix.com.
* Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
* Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.
* Kaugjuhtimispuldi meediateenuste nupp on riigiti erinev. Palun vaadake tegelikku toodet karbis.
* Teleri kaudu pakutavate hääljuhtimisteenuste ulatus sõltub riigist ja keelest. Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
* Google'i assistent on saadaval erinevates keeltes ja riikides, mis vastavad tootetüüpidele.
* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ja iOS on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides ja piirkondades. IOS on Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kõik õigused reserveeritud.

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.