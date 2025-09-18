* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Smart TV rakenduste pakkumised olenevad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.

* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

* Vajalik Netflixi tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt https://www.netflix.com.

* Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.

* Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.

* Kaugjuhtimispuldi meediateenuste nupp on riigiti erinev. Palun vaadake tegelikku toodet karbis.

* Teleri kaudu pakutavate hääljuhtimisteenuste ulatus sõltub riigist ja keelest. Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

* Google'i assistent on saadaval erinevates keeltes ja riikides, mis vastavad tootetüüpidele.