The One 4K Ambilight TV
The One

Ainus, mida vaadata

Soovituslik jaemüügi hind

Seda toodet ei ole enam turul
Kas The One'il on see kõik olemas?

Kahtlemine on okei. Aga The One'il on tõesti kõik, mida vajate. Hämmastav 4K pilt? Jah. QLED? Loomulikult. Lisaks P5 pilditöötlus, järgmise põlvkonna mänguvõimekus ja Ambilight. Ja see on alles algus. Saage oma järgmise teleriga tuttavaks.

QLED-ekraan

Nanoosakeste abil

Tavaliselt LED-telerid lasevad valgusel läbida värvifiltrite kihte, mis tuhmistavad pilti. QLED-id on teistsugused. Need kasutavad mikroskoopiliste nanokristallide kihti, mis sädelevad kui valgus neid tabab, et toota intensiivselt erksaid värve ja puhtamat pilti.

Pildiparandusmootor P5

Hoides seda tõelisena

Ülim perfektsionist, P5 kiip analüüsib iga kaadrit, intensiivistades värve, tõstes kontrasti, teravustades detaile, siludes liikumist ja skaleerides iga allika uhkeks 4K-ks.

Ambilight

Originaalne. Integreeritud. Kaasahaarav

Piiluge The One'i tagaküljele ja leiate sealt sisse ehitatud LED-id. Täpselt sünkroonis ekraanil toimuvaga, projitseerivad need värvilist valgust teie seinale ja täidavad toa meeleoluga, mida vaatate – muutes teleri igaveseks.

Ainus teler, mille tagaküljel on integreeritud tuled

Kujutage ette. Integreeritud LED-valgustus, mis reageerib kõigele, mida te vaatate ja uputab teid samal ajal värvide halosse. Ambilight muudab kõike: nüüd tundub teie ekraan suuremana, tõmmates teid sügavamale kõigisse teie lemmik telesaadetesse. Kui olete seda kord kogenud, ei soovi te enam kunagi teist valgustuseta telerit.

Määratletud pilditeravus ja erksus 4K QLED-iga

Erksad värvid. Üliteravad stseenid. See on pildi täiuslikkus oma parimal kujul. 4K (UHD) resolutsiooniga Ambilighti teler, mis kohandub kõigi teie HDR-vormingutega. Iga imelist hetke, olgu see tume või hele, mängitud või voogedastatud, saate stseenhaaval vaadates nautida iga detaili.

Philipsi P5 pildimootoriga on nägemine uskumine

Kujutage ette. Suurem sügavus detailides. Uskumatult erksad värvid. Nii elutruud nahatoonid. Nii sujuva ja loomuliku liikumise ning nii terava pildikvaliteediga, et justkui tunneksite end hetkes kohal. Avage oma silmad, ergutage meeli ja laske endal erinevust tunda.

DTS:X kaasahaaravate 3D-helikogemuste jaoks

DTS:X paneb teid vahet märkama – heli on nii elutruu, et seda on tunda. 3D-helitehnoloogia lisab uue dimensiooni ja liigub vabalt ringi, et sukelduda sügavamale hetke.

Viige oma mängukogemus uuele tasemel

Alates mängupultide fännidest kuni kõige andunumateni mänguriteni – see kõik puudutab ülikiiret reageerimist ja graafikat, mis ei jäta hetkegi vahele. VRR 144Hz, HDMI 2.1, ülima madala viite ja Freesync Premiumiga on kõik olemas, et tagada sujuvam mänguelamus. Ja tänu Ambilighti mängurežiimile on aeg veelgi sügavamale tegevusse sukelduda.

Philipsi ribakõlarid koos The One teleriga

Philipsi ribakõlarid

Kinoheliks valmis?

Muidugi, The One kõlab suurepäraselt juba karbist alates. Kuid kui eelistate ribisid vibreerima panevaid efekte või dialooge, mis on täiendava selguse ja teravusega, proovige ribakõlarit, mis on loodud kõlama, välja nägema ja töötama ideaalselt koos teie teleriga.

Tutvuge ribakõlariga

Soovite rohkem teada?

Arvustused

