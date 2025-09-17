Mis on Ambilight teler? Miks peaksite selle omama?
Tavaliselt LED-telerid lasevad valgusel läbida värvifiltrite kihte, mis tuhmistavad pilti. QLED-id on teistsugused. Need kasutavad mikroskoopiliste nanokristallide kihti, mis sädelevad kui valgus neid tabab, et toota intensiivselt erksaid värve ja puhtamat pilti.
Ülim perfektsionist, P5 kiip analüüsib iga kaadrit, intensiivistades värve, tõstes kontrasti, teravustades detaile, siludes liikumist ja skaleerides iga allika uhkeks 4K-ks.
Piiluge The One'i tagaküljele ja leiate sealt sisse ehitatud LED-id. Täpselt sünkroonis ekraanil toimuvaga, projitseerivad need värvilist valgust teie seinale ja täidavad toa meeleoluga, mida vaatate – muutes teleri igaveseks.
Kujutage ette. Integreeritud LED-valgustus, mis reageerib kõigele, mida te vaatate ja uputab teid samal ajal värvide halosse. Ambilight muudab kõike: nüüd tundub teie ekraan suuremana, tõmmates teid sügavamale kõigisse teie lemmik telesaadetesse. Kui olete seda kord kogenud, ei soovi te enam kunagi teist valgustuseta telerit.
Erksad värvid. Üliteravad stseenid. See on pildi täiuslikkus oma parimal kujul. 4K (UHD) resolutsiooniga Ambilighti teler, mis kohandub kõigi teie HDR-vormingutega. Iga imelist hetke, olgu see tume või hele, mängitud või voogedastatud, saate stseenhaaval vaadates nautida iga detaili.
Kujutage ette. Suurem sügavus detailides. Uskumatult erksad värvid. Nii elutruud nahatoonid. Nii sujuva ja loomuliku liikumise ning nii terava pildikvaliteediga, et justkui tunneksite end hetkes kohal. Avage oma silmad, ergutage meeli ja laske endal erinevust tunda.
DTS:X paneb teid vahet märkama – heli on nii elutruu, et seda on tunda. 3D-helitehnoloogia lisab uue dimensiooni ja liigub vabalt ringi, et sukelduda sügavamale hetke.
Alates mängupultide fännidest kuni kõige andunumateni mänguriteni – see kõik puudutab ülikiiret reageerimist ja graafikat, mis ei jäta hetkegi vahele. VRR 144Hz, HDMI 2.1, ülima madala viite ja Freesync Premiumiga on kõik olemas, et tagada sujuvam mänguelamus. Ja tänu Ambilighti mängurežiimile on aeg veelgi sügavamale tegevusse sukelduda.
