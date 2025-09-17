Mis on Ambilight teler? Miks peaksite selle omama?
Kombineerides ülitäpse MiniLED taustavalguse ja kvantpunktide värvirikkuse maagia, muutub The Xtra pilt suureks ja julgeks.
Sisu analüüsides optimeerib P5 AI pildi, Ambilighti ja mänguseaded, et anda teile eelise ja tagada, et kogete kõike – alates mängudest kuni filmideni – parimal viisil.
Kasutades objektiivide süsteemi, projitseerib Ambilight plus Ambilighti halo veelgi kaugemale, kahel tasandil. Meie kõige tundlikum, vapustavam ja kaasahaaravam sära, mis on kunagi loodud.
Teie Philipsi teler on HDR10+ videoformaati kasutades veelgi parem. Teler kohandab iga kaadri kontrastsust, värve ja heledust. Vahet ei ole, kas tegemist on seriaali või uue kassahitiga – varjud on sügavamad, heledad kohad säravamad ja värvid tõetruumad.
Tänu TITAN OS-i nutiteleri platvormile on teile meelepärase sisu leidmine kiire ja lihtne. Saate jätkata sarja vaatamist otse avakuvalt, hankida soovitusi populaarsete voogedastusteenuste kohta ja luua vaatamisloendeid. Samuti saate avakuva ümber korraldada, et teie lemmikud rakendused ja kanalid oleksid täpselt seal, kus soovite neid näha.
Ühilduvus funktsioonidega Dolby Atmos ja DTS:X viib selle teleri heli ükskõik millises ruumis järgmisele tasemele. Uusimad filmid ja mängud ning kõige tähtsamad spordisündmused: heliefektid on tagatud ülevalt ja ümbritsevalt alalt, et saaksite tunda end täpselt sündmuste keskpunktis.
Sujuv ühenduvus funktsiooniga Matter tähendab seda, et saate selle 4K MiniLED-i teleri olemasoleva nutika kodu võrguga hõlpsalt integreerida. Samuti saate kasutada teleri kaugjuhtimispulti satelliit- või kaabliboksi juhtimiseks või teleri sisseehitatud Alexa-funktsiooni äratamiseks. Lisaks ühildub teler Google’i nutikõlaritega ja funktsiooniga Apple AirPlay.
Julgemad värvid. Kargem valge. Sügavam must. Tehnoloogia Quantum Dot MiniLED tagab ereda ja üksikasjaliku pildi koos üliterava kontrastiga. Samuti näete rohkem värve kui kunagi varem! Meie P5 mootor täiustab kogemust kauni elutruu pildi jaoks, mis ei ole ülepingutatud.
