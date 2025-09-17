Otsisõnad

MLED 820 4K Ambilight TV
QD MiniLED

Lihtne, aga võimas.

  • 65 tolli
    65 tolli

Rohkem, rohkem, rohkem

Mõned telerid ei tea lihtsalt, millal lõpetada. The Xtra on topelt süüdi. 4K-ekraan, QD MiniLED paneel, Dolby Vision ja Atmos, AI pilditöötlus ja täiendatud Ambilight – see Ambilighti teler on täis tehnoloogiat, järeleandmisi tegemata.

Standardne tootefoto Toote esikülje foto

QD MiniLED

Planeedi võimsaim pilt

Kombineerides ülitäpse MiniLED taustavalguse ja kvantpunktide värvirikkuse maagia, muutub The Xtra pilt suureks ja julgeks.

P5 AI

Ülinutikas töötlemine

Sisu analüüsides optimeerib P5 AI pildi, Ambilighti ja mänguseaded, et anda teile eelise ja tagada, et kogete kõike – alates mängudest kuni filmideni – parimal viisil.

Ambilight plus

Lisadetailid. Eriti kaasahaarav.

Kasutades objektiivide süsteemi, projitseerib Ambilight plus Ambilighti halo veelgi kaugemale, kahel tasandil. Meie kõige tundlikum, vapustavam ja kaasahaaravam sära, mis on kunagi loodud.

Olulise omaduse pilt

Ühildub HDR10+ formaadiga. Nähke rohkemat, kui režissöör näidata soovis.

Teie Philipsi teler on HDR10+ videoformaati kasutades veelgi parem. Teler kohandab iga kaadri kontrastsust, värve ja heledust. Vahet ei ole, kas tegemist on seriaali või uue kassahitiga – varjud on sügavamad, heledad kohad säravamad ja värvid tõetruumad.

Olulise omaduse pilt

Titan OS. Lihtne leidmine

Tänu TITAN OS-i nutiteleri platvormile on teile meelepärase sisu leidmine kiire ja lihtne. Saate jätkata sarja vaatamist otse avakuvalt, hankida soovitusi populaarsete voogedastusteenuste kohta ja luua vaatamisloendeid. Samuti saate avakuva ümber korraldada, et teie lemmikud rakendused ja kanalid oleksid täpselt seal, kus soovite neid näha.

Olulise omaduse pilt

Kaasahaarav ruumilise heli tehnoloogia

Ühilduvus funktsioonidega Dolby Atmos ja DTS:X viib selle teleri heli ükskõik millises ruumis järgmisele tasemele. Uusimad filmid ja mängud ning kõige tähtsamad spordisündmused: heliefektid on tagatud ülevalt ja ümbritsevalt alalt, et saaksite tunda end täpselt sündmuste keskpunktis.

Olulise omaduse pilt

Looge ühendus nutika kodu võrkude, häälassistentide ja palju muuga

Sujuv ühenduvus funktsiooniga Matter tähendab seda, et saate selle 4K MiniLED-i teleri olemasoleva nutika kodu võrguga hõlpsalt integreerida. Samuti saate kasutada teleri kaugjuhtimispulti satelliit- või kaabliboksi juhtimiseks või teleri sisseehitatud Alexa-funktsiooni äratamiseks. Lisaks ühildub teler Google’i nutikõlaritega ja funktsiooniga Apple AirPlay.

Olulise omaduse pilt

Quantum Doti tehnoloogia erakordsete värvide ja kontrasti jaoks

Julgemad värvid. Kargem valge. Sügavam must. Tehnoloogia Quantum Dot MiniLED tagab ereda ja üksikasjaliku pildi koos üliterava kontrastiga. Samuti näete rohkem värve kui kunagi varem! Meie P5 mootor täiustab kogemust kauni elutruu pildi jaoks, mis ei ole ülepingutatud.

Philipsi ribakõlarid The Xtra teleritega

Philipsi ribakõlarid

Kinoheliks valmis?

Muidugi, The Xtra kõlab suurepäraselt juba karbist alates. Kuid kui otsite ruumi mühinat ja dialooge täiendava selguse ja teravusega, proovige ribakõlarit, mis on loodud ideaalselt välja nägema ja töötama koos teie teleriga.

Tutvuge ribakõlariga

