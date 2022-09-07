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Tootmine lõpetatud

EssentialFöön

BHD007/00

4.9

| (18) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool

Nautige võimast ja hoolitsevat juuste kuivatamist koos Philipsi Essential juuksefööniga. See pakub 1800 W võimsust ja ioonhooldust, et tagada juuste läikimine. Fööni kompaktne disain ja kokkupandav käepide teevad sellest ideaalse reisikaaslase.

Kuva kõik eelised

Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool

  • 1800 W

  • Ioonhooldus

  • Kokkupandav käepide

  • Universaalpinge

1800 W kuivatusvõimsus

1800 W kuivatusvõimsus

1800 W kuivatusvõimsus ja optimaalne õhuvoog tagavad kauni tulemuse iga päev.

Ioonhooldus tagab läikivad ja käharateta juuksed

Ioonhooldus tagab läikivad ja käharateta juuksed

Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, lisades sära ja läiget.

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

ThermoProtecti temperatuuriregulaator tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

18

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Чудесен, макар и не чак толкова безшумен

Чудесен сешоар за парите си. Малко ме учуди шума, след като беше описан като безшумен, но може и моите представи да са грешни. Препоръчвам.

Positiivsed omadused

Цена, качество, дизайн

Negatiivsed omadused

Шум

See arvustus tehti tootele Essential BHD007/00 Сешоар

Kasutamise kuupäev 2020-09-07

See arvustus tehti tootele Essential BHD007/00 Сешоар

Kasutamise kuupäev 2020-09-07

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Jednoduše dobré

funguje jak má, dobře se používá, výkon také OK, jen si možná vezmu příště trochu menší kvůli manipulaci, ale to je to nejmenší

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Kasutamise kuupäev 2020-07-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Kasutamise kuupäev 2020-07-09

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Naprosto perfektní!

Naprosto nejlepší fén, který jsem kdy měla! Má úžasnou sklopnou rukojeť, nezabere moc místa, když s ním chcete cestovat a nebo si ho vzít do fitka, stejně tak nezabere místo doma ve skříňce. Jiný fén už bych si nikdy nekoupila!

Positiivsed omadused

Sklopná rukojeť, skladnost, krásný design

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Kasutamise kuupäev 2019-05-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Kasutamise kuupäev 2019-05-05

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.