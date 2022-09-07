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Päevad
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Tunnid
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Sekundid
Tootmine lõpetatud
Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
Nautige võimast ja hoolitsevat juuste kuivatamist koos Philipsi Essential juuksefööniga. See pakub 1800 W võimsust ja ioonhooldust, et tagada juuste läikimine. Fööni kompaktne disain ja kokkupandav käepide teevad sellest ideaalse reisikaaslase.
1800 W
Ioonhooldus
Kokkupandav käepide
Universaalpinge
1800 W kuivatusvõimsus ja optimaalne õhuvoog tagavad kauni tulemuse iga päev.
Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, lisades sära ja läiget.
ThermoProtecti temperatuuriregulaator tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.
4.9
5-st
18
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
drumvlado
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Чудесен, макар и не чак толкова безшумен
Чудесен сешоар за парите си. Малко ме учуди шума, след като беше описан като безшумен, но може и моите представи да са грешни. Препоръчвам.
Positiivsed omadused
Цена, качество, дизайн
Negatiivsed omadused
Шум
See arvustus tehti tootele Essential BHD007/00 Сешоар
Kasutamise kuupäev 2020-09-07
See arvustus tehti tootele Essential BHD007/00 Сешоар
Kasutamise kuupäev 2020-09-07
Haban
09/08/2021
Česká republika
Kinnitatud ostja
Jednoduše dobré
funguje jak má, dobře se používá, výkon také OK, jen si možná vezmu příště trochu menší kvůli manipulaci, ale to je to nejmenší
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Kasutamise kuupäev 2020-07-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Kasutamise kuupäev 2020-07-09
Abequa
05/05/2021
Česká republika
Naprosto perfektní!
Naprosto nejlepší fén, který jsem kdy měla! Má úžasnou sklopnou rukojeť, nezabere moc místa, když s ním chcete cestovat a nebo si ho vzít do fitka, stejně tak nezabere místo doma ve skříňce. Jiný fén už bych si nikdy nekoupila!
Positiivsed omadused
Sklopná rukojeť, skladnost, krásný design
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Kasutamise kuupäev 2019-05-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Kasutamise kuupäev 2019-05-05