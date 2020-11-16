DryCare Essential

TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
  • Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat

Tootmine lõpetatud

DryCare EssentialEnergiasäästlik föön

BHD029/00

4.8
| (79) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat
Philipsi DryCare Essential omab innovatiivset ventilaatori disaini, saavutades 2100 W kuivatamissuutlikkuse, kasutades ainult 1600 W energiat.*
Kuva kõik eelised

Kuivatab kiiresti, tarbib vähem energiat

  • DryCare Essential

  • Ioonhooldus

2100 W kuivatusjõudlus ja 1600 W energiatarve

2100 W kuivatusjõudlus ja 1600 W energiatarve

Uue disainiga föön võimaldab saavutada 2100 W fööniga võrreldava kuivatusjõudluse (kuivatuskiirus umbes 5 g/min), kasutades vaid 1600 W võimsust. See on võrdne 23% energiasäästuga.

Ioonide toimel töödeldud läikivad ja käharateta juuksed

Ioonide toimel töödeldud läikivad ja käharateta juuksed

Ioonidega töötlemine hoolitseb juuste eest hetkega. Laetud negatiivsed ioonid eemaldavad staatilise elektri, hoolitsevad juuste eest ja siluvad kutiikulaid ning lisavad seeläbi juustele läiget ja sära. Tulemuseks on kenasti läikivad, siledad ja käharateta juuksed.

Väiksem ülekuumenemine tänu ühtlasele kuumusjaotusele

Väiksem ülekuumenemine tänu ühtlasele kuumusjaotusele

Ühtlase kuumusjaotuse funktsioon tähendab, et föönil on erikonstruktsiooniga õhuava, mis kindlustab juuste kuivatamisel alati õhu ühtlase jaotuse – isegi kõrgetel temperatuuridel – ja hoiab ära kahjustavate kuumade kohtade tekke. See kaitseb hästi juukseid ülekuumenemise eest ja aitab seega need terve ja läikivana hoida.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

79

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3

16/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!

Rewelacja za niską cenę! Nie niszczy włosów. Oszczędna!

Positiivsed omadused

Oszczędność

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

09/07/2019

Polska

Polska

bardzo dobry produkt

duża moc suszenia, łatwość obsługi, ciche działanie wentylatora, szybkie suszenie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

27/01/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Нормальный фен

Работает. Не ломается. Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.

Positiivsed omadused

Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. võrreldes 2100 W Philipsi fööniga (HP8230, IEC61855)