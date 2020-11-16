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Tootmine lõpetatud
DryCare Essential
Ioonhooldus
Uue disainiga föön võimaldab saavutada 2100 W fööniga võrreldava kuivatusjõudluse (kuivatuskiirus umbes 5 g/min), kasutades vaid 1600 W võimsust. See on võrdne 23% energiasäästuga.
Ioonidega töötlemine hoolitseb juuste eest hetkega. Laetud negatiivsed ioonid eemaldavad staatilise elektri, hoolitsevad juuste eest ja siluvad kutiikulaid ning lisavad seeläbi juustele läiget ja sära. Tulemuseks on kenasti läikivad, siledad ja käharateta juuksed.
Ühtlase kuumusjaotuse funktsioon tähendab, et föönil on erikonstruktsiooniga õhuava, mis kindlustab juuste kuivatamisel alati õhu ühtlase jaotuse – isegi kõrgetel temperatuuridel – ja hoiab ära kahjustavate kuumade kohtade tekke. See kaitseb hästi juukseid ülekuumenemise eest ja aitab seega need terve ja läikivana hoida.
4.8
5-st
79
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
MrLukasPL
16/11/2020
Polska
Rewelacja!
Rewelacja za niską cenę! Nie niszczy włosów. Oszczędna!
Positiivsed omadused
Oszczędność
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Gosia7107
09/07/2019
Polska
bardzo dobry produkt
duża moc suszenia, łatwość obsługi, ciche działanie wentylatora, szybkie suszenie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
=Rus=
27/01/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Нормальный фен
Работает. Не ломается. Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.
Positiivsed omadused
Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.
Negatiivsed omadused
Нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
võrreldes 2100 W Philipsi fööniga (HP8230, IEC61855)