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p
Päevad
06
t
Tunnid
15
m
Minutid
59
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Loomulikud lokid kerge vaevaga
Philips Easy Natural Curler muudab kaunite lokkide loomise lihtsaks isegi kuklapiirkonnas. Selle ainulaadne tulbikuju ja nutikad plaadid hoiavad juuksesalku soengukujundamise ajal paigal, võimaldades luua lokke ühe lihtsa liigutusega.
Tulbi kuju
Ühe liigutusega lokkimine
Kuumakindel disain
Kerge ja kompaktne
Philipsi Easy Natural koolutajal on ainulaadne tulbikuju, et luua stiilseid ja loomulikke lokke justkui ei kuluks sellele mingit vaeva.
Philipsi Easy Natural Curleri spetsiaalsed plaadid hoiavad haaravad juuksed automaatselt kinni ja hoiavad neid kujundamise ajal paigal - saate lokke teha ühe liigutusega ja vaid ühe käega.
Kuna koolutusplaate ei ole võimalik puudutada, ei pea te muretsema selle pärast, et end kogemata ära kõrvetate.
4.6
5-st
18
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
KlaudynkaaaCk
12/03/2016
Polska
Idealny produkt do każdego rodzaju włosów
Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.
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See arvustus tehti tootele BHH777/00 Lokówka Easy Natural
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See arvustus tehti tootele BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Nelka
04/03/2016
Polska
Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże
Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam
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See arvustus tehti tootele BHH777/00 Lokówka Easy Natural
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See arvustus tehti tootele BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Alika87
25/11/2015
Polska
Świetna !
Lokówka Philips Easy Natural jest po prostu wspaniała! Szybko, łatwo i bez poparzeń osiągamy efekt pięknych delikatnych fal. Mam dosyć krótkie włosy bo do linii żuchwy, a lokówka sobie z nimi poradziła nie robiąc ze mnie owcy jak to po wałkach czy papilotach. Każdy chwalił moją fryzurę i pytał jakiego cuda użyłam. Sprzęt szybko się nagrzewa i jest łatwy w użyciu.
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See arvustus tehti tootele BHH777/00 Lokówka Easy Natural
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See arvustus tehti tootele BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Testitud 2014. aastal