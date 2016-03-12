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Tootmine lõpetatud

Easy Natural Curler

BHH777/00

4.6

| (18) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

Loomulikud lokid kerge vaevaga

Philips Easy Natural Curler muudab kaunite lokkide loomise lihtsaks isegi kuklapiirkonnas. Selle ainulaadne tulbikuju ja nutikad plaadid hoiavad juuksesalku soengukujundamise ajal paigal, võimaldades luua lokke ühe lihtsa liigutusega.

Kuva kõik eelised

Isegi kuklapiirkonnas

Loomulikud lokid kerge vaevaga

  • Tulbi kuju

  • Ühe liigutusega lokkimine

  • Kuumakindel disain

  • Kerge ja kompaktne

Ainulaadne kuju, et luua kauneid ja loomulikke lokke

Ainulaadne kuju, et luua kauneid ja loomulikke lokke

Philipsi Easy Natural koolutajal on ainulaadne tulbikuju, et luua stiilseid ja loomulikke lokke justkui ei kuluks sellele mingit vaeva.

Automaatne juuste hoidmine ühe käega lokkimiseks

Automaatne juuste hoidmine ühe käega lokkimiseks

Philipsi Easy Natural Curleri spetsiaalsed plaadid hoiavad haaravad juuksed automaatselt kinni ja hoiavad neid kujundamise ajal paigal - saate lokke teha ühe liigutusega ja vaid ühe käega.

Kaitseb põletuste eest

Kaitseb põletuste eest

Kuna koolutusplaate ei ole võimalik puudutada, ei pea te muretsema selle pärast, et end kogemata ära kõrvetate.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

18

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

2
1

12/03/2016

Polska

Polska

Idealny produkt do każdego rodzaju włosów

Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.

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See arvustus tehti tootele BHH777/00 Lokówka Easy Natural

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See arvustus tehti tootele BHH777/00 Lokówka Easy Natural

04/03/2016

Polska

Polska

Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże

Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam

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See arvustus tehti tootele BHH777/00 Lokówka Easy Natural

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See arvustus tehti tootele BHH777/00 Lokówka Easy Natural

25/11/2015

Polska

Polska

Świetna !

Lokówka Philips Easy Natural jest po prostu wspaniała! Szybko, łatwo i bez poparzeń osiągamy efekt pięknych delikatnych fal. Mam dosyć krótkie włosy bo do linii żuchwy, a lokówka sobie z nimi poradziła nie robiąc ze mnie owcy jak to po wałkach czy papilotach. Każdy chwalił moją fryzurę i pytał jakiego cuda użyłam. Sprzęt szybko się nagrzewa i jest łatwy w użyciu.

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See arvustus tehti tootele BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BHH777/00 Lokówka Easy Natural

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Lahtiütlused

  1. Testitud 2014. aastal