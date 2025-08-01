BT3617/15
Kiire ja täpne piiramine
Habeme kujundamine on tänu 3000 seeria habemepiirlile kiire ja õrn. Iseterituvad terad ja ümarad piirliotsad tagavad õrna ja nahalähedase piiramise. Habemepiirlil on 20 pikkuseseadistust, et saavutaksite soovitud stiili.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Ümarate otstega iseterituvad terad on naha vastu õrnad, et piiramine oleks veelgi mugavam. Meie iseterituvad terad püsivad pikajalise jõudluse tagamiseks sama teravad kui esimesel päeval. Ei vaja õlitamist.
Habemepiirlil on 20 pikkuseseadistust vahemikus 0,5-10 mm täpsusastmega 0,5 mm lühemate ja pikemate habemestiilide jaoks.
Täiustatud Lift & Trim kammid tõstavad karvu tera poole, tabades karvu iga liigutusega tõhusa ja ühtlase piiramise jaoks.
Habemepiirel on veekindel, et saaksite seda mugavalt duši all kasutada ja lihtsasti kraani all puhastada.
Habemepiirlit on lihtne käes hoida ja kasutada tänu ergonoomilisele 360-kraadise Fine Line käepidemele, mis tagab ülima mugavuse ja kontrolli.
Meie vastupidav liitiumaku tagab kuni 60 minutit tööaega.
Laadimise märgutuli näitab aku olekut laadimisel, et oleksite valmis oma järgmise hooldustoimingu jaoks.
