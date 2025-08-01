Otsisõnad

  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus

    Beard Trimmer 5000 Seeria Habemepiirel

    BT5780/15

    Overall rating / 5
    • Arvustust Arvustust

    Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus

    Saavutage hõlpsalt isikupärane ja soovitud habemestiil. Iseterituvad metallterad ja uuenduslik karvakoguja tagavad selle, et piiramine oleks täpne ning puhas. BeardSense tehnoloogia mõõdab habeme tihedust ja suurendab võimsust täpselt siis, kui seda vajate.

    Vaadake kõiki eeliseid

    Beard Trimmer 5000 Seeria Habemepiirel

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki Habemepiirlid

    Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus

    Tõhus habeme piiramine, puhas tulemus

    • Iseterituvad täismetallist lõiketerad
    • 0,2 mm täpsusastmed
    • BeardSense’i tehnoloogia
    • Karvakoguja
    • Kuni 100 minutit kasutusaega
    Kauakestev jõudlus täpsete tulemuste saavutamiseks

    Kauakestev jõudlus täpsete tulemuste saavutamiseks

    Iseterituvad metallist lõiketerad püsivad pikajalise jõudluse tagamiseks sama teravad kui esimesel päeval. Õli pole vaja.

    Ühtlane piiramine

    Ühtlane piiramine

    Habemepiirlil on 40 pikkuseseadistust vahemikus 0,4-20 mm täpsusastmega 0,2mm lühemate ja pikemate habemestiilide jaoks.

    Loodud koguma piiramise ajal karvu

    Loodud koguma piiramise ajal karvu

    Meie uuenduslik karvakoguja kogub kokku kuni 80% lõigatud karvadest*, et piiramisel oleks vähem segadust.

    Habamepiirel, mis kohandus Teie habemega

    Habamepiirel, mis kohandus Teie habemega

    Habemepiirel mõõdab habeme tihedust 125x sekundis ja suurendab võimsust täpselt siis, kui seda vajate, tulles toime ka tiheda, puhmas või pikema habemega.

    Tõhus ja ühtlane piiramine ideaalse välimuse jaoks

    Tõhus ja ühtlane piiramine ideaalse välimuse jaoks

    Täiustatud Lift & Trim kammid tõstavad karvu tera poole, tabades karvu iga liigutusega tõhusa ja ühtlase piiramise jaoks.

    Veekindel mugavaks kasutamiseks ja lihtsaks puhastamiseks

    Veekindel mugavaks kasutamiseks ja lihtsaks puhastamiseks

    Habemepiirel on veekindel, et saaksite seda duši all kasutada ja lihtsasti kraani all puhastada.

    Lihtne käes hoida ja kasutada

    Lihtne käes hoida ja kasutada

    Habemepiirlit on lihtne käes hoida ja kasutada tänu ergonoomilisele 360-kraadise Fine Line käepidemele, mis tagab ülima mugavuse ja kontrolli.

    Mugav laadimine ja hoiustamine

    Mugav laadimine ja hoiustamine

    Laadimisalusega on piirlit mugav laadida ja hoiustada.

    Kuni 100 minutit tööaega

    Kuni 100 minutit tööaega

    Meie vastupidav liitiumaku tagab kuni 100-minutilise tööaja, 5-minutiline kiirlaadimisvõimalus tagab pika kasutusea ja maksimaalse võimsuse.

    Laadimise märgutuli

    Laadimise märgutuli

    Laadimise märgutuli näitab aku olekut laadimisel, et oleksite valmis oma järgmise hooldustoimingu jaoks.

    Tehnilisi andmeid

    • Tarvikud

      Komplektis
      • Karvakoguja
      • Puhastusharjake
      • USB-A (adapterit pole kaasas)
      • Laadimisalus
      Reisimine ja hoiustamine
      Pehme kott

    • Võimsus

      Aku tüüp
      Liitium-ioon
      Laadimine
      • 1 tund
      • 5 min kiirlaadimine
      • USB-A laadimine (5 V / ≥1 A)
      Kasutusaeg
      100 minutit
      Aku olek
      Laadimise märgutuli
      Kasutamine
      Juhtmeta

    • Disain

      Käepide
      Ergonoomiline käepide
      Värv
      Must

    • Hooldus

      Garantii
      Kuni 5 aastat***

    • Lihtsasti kasutatav

      Hooldusvaba
      Lõiketera õli pole tarvis
      Puhastamine
      Wet & Dry

    • Kokkuvõte

      Piirkond
      Habe
      Tarvikud
      6
      Pikkuse seaded
      0,4–20 mm
      Täppissammud
      40
      Kasutamine
      Piirake
      Tehnoloogiad
      BeardSense

    • Mitmekülgne kujundamine

      Piiramistera
      Iseterituvad metallterad

    • Kammid

      Habe
      • Lühike 0,4–10 mm
      • Pikk 10,4–20 mm

    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.
    Clippin

    Leidke varuosasid või lisatarvikuid

    Minge osade ja tarvikute juurde

    Tarvikud

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    • Pärast registreerimist veebisaidil Philips.ee 90 päeva jooksul ostu tegemisest 

    Telli meie uudiskiri ja saad esimeselt ostult 10% allahindlust meie e-poes: shop.philips.ee

    Telli meie uudiskiri

    * Selle välja täitmine on nõutud

    Eksklusiivsed kampaaniad ja kupongid

    Tooteesitlused

    Nõuanded ja nipid

    *
    Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!
    Mida see tähendab?

    Isiklik hooldus meestele:

    Lingil klõpsates lahkute ametlikult Philips Electronics Ltd. ("Philips") veebisaidilt. Kõik sellel saidil esineda võivad lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele on esitatud ainult teie mugavuse huvides ja ei kujuta endast mingil juhul seost ega nendel lingitud veebisaitidel pakutava teabe heakskiitu. Philips ei anna mingeid kinnitusi ega anna mingeid garantiisid mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitide või seal sisalduva teabe suhtes.

    Ma saan aru

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.