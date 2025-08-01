Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus

Saavutage hõlpsalt isikupärane ja soovitud habemestiil. Iseterituvad metallterad ja uuenduslik karvakoguja tagavad selle, et piiramine oleks täpne ning puhas. BeardSense tehnoloogia mõõdab habeme tihedust ja suurendab võimsust täpselt siis, kui seda vajate.