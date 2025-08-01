BT5780/15
Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
Saavutage hõlpsalt isikupärane ja soovitud habemestiil. Iseterituvad metallterad ja uuenduslik karvakoguja tagavad selle, et piiramine oleks täpne ning puhas. BeardSense tehnoloogia mõõdab habeme tihedust ja suurendab võimsust täpselt siis, kui seda vajate.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Iseterituvad metallist lõiketerad püsivad pikajalise jõudluse tagamiseks sama teravad kui esimesel päeval. Õli pole vaja.
Habemepiirlil on 40 pikkuseseadistust vahemikus 0,4-20 mm täpsusastmega 0,2mm lühemate ja pikemate habemestiilide jaoks.
Meie uuenduslik karvakoguja kogub kokku kuni 80% lõigatud karvadest*, et piiramisel oleks vähem segadust.
Habemepiirel mõõdab habeme tihedust 125x sekundis ja suurendab võimsust täpselt siis, kui seda vajate, tulles toime ka tiheda, puhmas või pikema habemega.
Täiustatud Lift & Trim kammid tõstavad karvu tera poole, tabades karvu iga liigutusega tõhusa ja ühtlase piiramise jaoks.
Habemepiirel on veekindel, et saaksite seda duši all kasutada ja lihtsasti kraani all puhastada.
Habemepiirlit on lihtne käes hoida ja kasutada tänu ergonoomilisele 360-kraadise Fine Line käepidemele, mis tagab ülima mugavuse ja kontrolli.
Laadimisalusega on piirlit mugav laadida ja hoiustada.
Meie vastupidav liitiumaku tagab kuni 100-minutilise tööaja, 5-minutiline kiirlaadimisvõimalus tagab pika kasutusea ja maksimaalse võimsuse.
Laadimise märgutuli näitab aku olekut laadimisel, et oleksite valmis oma järgmise hooldustoimingu jaoks.
Tarvikud
Võimsus
Disain
Hooldus
Lihtsasti kasutatav
Kokkuvõte
Mitmekülgne kujundamine
Kammid
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.