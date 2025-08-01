BT7670/15
Ülim täpsus ideaalse piiramise jaoks
Habemepiirlil on iseterituvad metallterad, lai piirel ja BeardSense tehnoloogia, mis tagavad täpse ja ühtlase tulemuse. Tänu uuenduslikule karvakogujale on habeme piiramine lihtsam ja vähendab segadust piiramise ajal.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Iseterituvad metallist lõiketerad püsivad pikaajalise jõudluse tagamiseks sama teravad kui esimesel päeval. Õli pole vaja.
Habemepiirlil on 40 pikkuseseadistust vahemikus 0,4-20 mm täpsusastmega 0,2 mm lühemate ja pikemate habemestiilide jaoks.
Meie uuenduslik karvakoguja kogub kokku kuni 80% lõigatud karvadest*, et piiramisel oleks vähem segadust.
Habemepiirel mõõdab habeme tihedust 125x sekundis ja suurendab võimsust täpselt siis, kui seda vajate, tulles toime ka tiheda, puhmas või pikema habemega.
Täiustatud Lift & Trim kammid tõstavad karvu tera poole, tabades karvu iga liigutusega tõhusa ja ühtlase piiramise jaoks.
Tippkvaliteediga täismetallist piirel muudab täpsete servade ja detailide loomise lihtsaks.
Tänu täppispiirli kitsale disainile saate kujundada oma habet täpselt nii, nagu soovite.
Tänu habemepiirli kammidele saate piirata habet endale sobiva pikkuseni.
Habemepiirel on veekindel, et saaksite seda duši all kasutada ja lihtsasti kraani all puhastada.
Habemepiirlit on lihtne käes hoida ja kasutada tänu ergonoomilisele 360-kraadise Fine Line käepidemele, mis tagab ülima mugavuse ja kontrolli.
Tänu laadimisalusele saate habemepiirlit mugavalt laadida ja hoiustada.
Vastupidav liitiumaku tagab kuni 120-minutilise tööaaja, 5-minutiline kiirlaadimine tagab pika tööea ja maksimaalse võimsuse.
Akunäidik annab teada aku olekust: tühi, madal tase, laadimine või täis. Seega ei sega tühi aku Teid kunagi piiramise ajal.
Lihtsaks ja mugavaks tarvikute hoiustamiseks on habemepiirlil kaasas reisikott, mida on ka mugav kaasas kanda.
Tarvikud
Võimsus
Disain
Hooldus
Lihtsasti kasutatav
Kokkuvõte
Mitmekülgne kujundamine
Kammid
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.