    Habemepiirel 7000 Seeria

    BT7670/15

    Ülim täpsus ideaalse piiramise jaoks

    Habemepiirlil on iseterituvad metallterad, lai piirel ja BeardSense tehnoloogia, mis tagavad täpse ja ühtlase tulemuse. Tänu uuenduslikule karvakogujale on habeme piiramine lihtsam ja vähendab segadust piiramise ajal.

    Habemepiirel 7000 Seeria

    Tõhus habeme piiramine, puhas tulemus

    • Iseterituvad täismetallist lõiketerad
    • 0,2 mm täpsusastmed
    • Lai piirel
    • Karvakoguja
    • Kuni 120 minutit tööaega
    Kauakestev jõudlus täpsete tulemuste saavutamiseks

    Kauakestev jõudlus täpsete tulemuste saavutamiseks

    Iseterituvad metallist lõiketerad püsivad pikaajalise jõudluse tagamiseks sama teravad kui esimesel päeval. Õli pole vaja.

    Ühtlane piiramine

    Ühtlane piiramine

    Habemepiirlil on 40 pikkuseseadistust vahemikus 0,4-20 mm täpsusastmega 0,2 mm lühemate ja pikemate habemestiilide jaoks.

    Loodud koguma piiramise ajal karvu

    Loodud koguma piiramise ajal karvu

    Meie uuenduslik karvakoguja kogub kokku kuni 80% lõigatud karvadest*, et piiramisel oleks vähem segadust.

    Habemepiirel, mis kohandub Teie habemega

    Habemepiirel, mis kohandub Teie habemega

    Habemepiirel mõõdab habeme tihedust 125x sekundis ja suurendab võimsust täpselt siis, kui seda vajate, tulles toime ka tiheda, puhmas või pikema habemega.

    Tõhus ja ühtlane piiramine ideaalse välimuse jaoks

    Tõhus ja ühtlane piiramine ideaalse välimuse jaoks

    Täiustatud Lift & Trim kammid tõstavad karvu tera poole, tabades karvu iga liigutusega tõhusa ja ühtlase piiramise jaoks.

    Täpsed servad, hoolitsetud välimus

    Täpsed servad, hoolitsetud välimus

    Tippkvaliteediga täismetallist piirel muudab täpsete servade ja detailide loomise lihtsaks.

    Looge endale tõeliselt viimistletud välimus

    Looge endale tõeliselt viimistletud välimus

    Tänu täppispiirli kitsale disainile saate kujundada oma habet täpselt nii, nagu soovite.

    Ühtlane piiramine

    Ühtlane piiramine

    Tänu habemepiirli kammidele saate piirata habet endale sobiva pikkuseni.

    Veekindel mugavaks kasutamiseks ja lihtsaks puhastamiseks

    Veekindel mugavaks kasutamiseks ja lihtsaks puhastamiseks

    Habemepiirel on veekindel, et saaksite seda duši all kasutada ja lihtsasti kraani all puhastada.

    Lihtne käes hoida ja kasutada

    Lihtne käes hoida ja kasutada

    Habemepiirlit on lihtne käes hoida ja kasutada tänu ergonoomilisele 360-kraadise Fine Line käepidemele, mis tagab ülima mugavuse ja kontrolli.

    Mugav laadimine ja hoiustamine

    Mugav laadimine ja hoiustamine

    Tänu laadimisalusele saate habemepiirlit mugavalt laadida ja hoiustada.

    Habemepiirel töötab ühe laadimisega kuni 4 nädalat

    Habemepiirel töötab ühe laadimisega kuni 4 nädalat

    Vastupidav liitiumaku tagab kuni 120-minutilise tööaaja, 5-minutiline kiirlaadimine tagab pika tööea ja maksimaalse võimsuse.

    Teadke alati, millal on aeg laadida

    Teadke alati, millal on aeg laadida

    Akunäidik annab teada aku olekust: tühi, madal tase, laadimine või täis. Seega ei sega tühi aku Teid kunagi piiramise ajal.

    Mugav hoiustamine

    Lihtsaks ja mugavaks tarvikute hoiustamiseks on habemepiirlil kaasas reisikott, mida on ka mugav kaasas kanda.

    Tehnilisi andmeid

    • Tarvikud

      Komplektis
      • Karvakoguja
      • Laadimisalus
      • Puhastusharjake
      • USB-A (adapterit pole kaasas)
      Reisimine ja hoiustamine
      Reisikott

    • Võimsus

      Kasutusaeg
      120 minutit
      Aku tüüp
      Liitium-ioon
      Laadimine
      • 1 tund
      • 5 min kiirlaadimine
      • USB-A laadimine (5 V / ≥1 A)
      Aku olek
      Laadimise märgutuli
      Kasutamine
      Juhtmeta

    • Disain

      Käepide
      Ergonoomiline käepide
      Värv
      Metalne hall

    • Hooldus

      Garantii
      Kuni 5 aastat***

    • Lihtsasti kasutatav

      Hooldusvaba
      Lõiketera õli pole tarvis
      Puhastamine
      Wet & Dry

    • Kokkuvõte

      Piirkond
      Habe
      Tarvikud
      10
      Pikkuse seaded
      0,4–20 mm
      Täppissammud
      40
      Kasutamine
      Piirake
      Tehnoloogiad
      BeardSense

    • Mitmekülgne kujundamine

      Piiramistera
      Iseterituvad metallterad
      Täppispiiramine
      • Täppispiirel
      • Sujuva üleminekuga kammid
      • Lai piirel

    • Kammid

      Habe
      • Lühike 0,4–10 mm
      • Pikk 10,4–20 mm

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.
