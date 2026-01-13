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Tootmine lõpetatud
3-ühes; tolmuimeja, mopp,käsitolmuimeja
25,2 V, kuni 75 min kasutusaega
3-ühes: tolmuimeja,mopp,käsitolmuimeja
Miniturbohari
360° tolmu imev otsak kogub tolmu ja mustust kiiremini
Suure jõudlusega 25,2 V liitiumioonakud võimaldavad seadet kasutada ökonoomses režiimis kuni 75 minutit, tavarežiimis 35 min ja turborežiimis 25 min, enne kui seadet laadima peate.
PowerBlade’i digitaalne mootor toodab võimsamat õhuvoogu (> 1000 l/min), tagades otsakus 360° igast küjest tolmu imemise. Registreeruge veebisaidil Philips.ee kolme kuu jooksul alates ostu sooritamisest ja mootori garantii on teile viieks aastaks tasuta!
4.7
5-st
333
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
13/01/2026
Україна
Kinnitatud ostja
Це чудовий вироб
Це мабуть найліпша техніка придбана мною!!! Пилесос супер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Tanya64
17/10/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Чудовий помічник
Пилесос виправдав всі очікування!!! Подобається що можна вибрати як сухе так і вологе прибирання, або окремо або разом. Першим користувачем був мій дорослий син!!! Він сказав що це просто «Вау»!!
Positiivsed omadused
Він потужний і корисний!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Balyk
08/01/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Одним словом: в захваті.
Чудово працює. Не потрібно тягати шнури. На довго вистачає акамулятора.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
2017. aastal Saksamaal läbi viidud katses võrreldi 10 enimmüüdud juhtmeta varstolmuimejat, mille hind oli > 300 €, kasutades Philipsi välja töötatud kõvakattega põrandatelt jämedateralise mustuse eemaldamise testimismeetodit, mis on kooskõlas rahvusvahelise standardiga IEC60312-1. Jaanuar 2018.
Tolmuimeja ja mopisüsteemiga