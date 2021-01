Suurim imemisvõimsus, mis selle raha eest saadaval.

See võimas 1800 W tolmuimeja on suure imemisvõimsusega - mitte väiksemaga kui 350 W. See mudel on varustatud Reach & Clean-otsaku, 5-kihilise Hepa-filtriga filtrisüsteemi, Clean Comforti kassettide ja eriti pika juhtmega. Vaadake kõiki eeliseid