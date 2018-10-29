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Tootmine lõpetatud
FC9520/09
PowerCyclone 4 tehnoloogia
Kõvakattega põrandate otsak
See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
Sujuv võimsuse reguleerimine võimaldab valida puhastatavale pinnale optimaalse imemistaseme.
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