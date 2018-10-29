Täielik jõudlus

Uus Philipsi PowerPro Active tagab tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale ja spetsiaalsele kõvakattega põrandate otsakule täieliku puhastusjõudluse kõigil kõvakattega põrandatel. Tolmukamber on lihtsalt tühjendatav ja ei tekita tolmupilvi.