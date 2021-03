Eemaldage samal ajal nii plekke kui ka mustust. Meie mitmekülgne kolm-ühes juhtmeta tolmuimeja pakub tolmuimemis- ja märgpuhastusfunktsioon. Lisaks on see varustatud käsitolmuimejaga seadmega, et pääseksite igale poole kiiresti ligi.