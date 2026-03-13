10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Toiduvalmistamine
Kõik seeriad
Võileivagrill
Tootmine lõpetatud
Tugi
HD2430/80
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
User Manual Philips Sandwich maker
Mugav seade, et valmistada maitsvaid võileibu, vahvleid ja grillida lemmikroogi!
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata