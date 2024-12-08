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Tootmine lõpetatud
8 seadistust
Kompaktne disain
Integreeritud kuklisoojendusrest
8 seadistust võimaldavad röstida erinevat sorti saia seda kõrvetamata. Reguleerige pruunistamisseadistust olenevalt isiklikest eelistustest ja valmistage just selline röstsai, nagu soovite.
2 suurt reguleeritavad ava erineva suurusega saia jaoks. Mõlemalt poolt ühtlase pruunistamise tagamiseks püsib sai tänu isetsentreerimise funktsioonile ava keskel.
Integreeritud kuklirestiga saate lemmikkukleid, -pagaritooteid ja -saiakesi lihtsasti soojendada.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
ИваТС
08/12/2024
България
Супер много ми допада
Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.
Positiivsed omadused
Притопляне на хляб
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекция Daily HD2517/90 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекция Daily HD2517/90 Тостер