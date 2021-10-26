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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Metallist
Kerge puhastada tänu eemaldatavale purukandikule.
Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks.
5.0
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Romeo89
26/10/2021
Україна
СУПЕР
Відмінний тостер, особливо, якщо враховувати ціну та якість. Тепер мої сніданки стали не тільки смачними, але й хрусткими) З плюсів - 8 режимів підігріву, загалом 950 w потужності - це навіть більше, ніж потрібно. Так, грінки з чорного хлібу підсмажує оптимально. Підкупає також функція підігріву рогаликів/круасанів. Тепліші - вони смакують куди краще. Також хотів би відзначити те, що зовнішня кришка зроблена з металу і не нагрівається. Єдиний мінус - це відсутність пилезахисної кришки. Але вона в даному випадку це принципова. Свою головну функцію - а це якісне підсмажування - тостер виконує відмінно.
Positiivsed omadused
Якісний підігрів, металевий корпус
Negatiivsed omadused
Відспилезахисної кришкитність
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/80 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/80 Тостер
07/10/2021
Україна
Отличный тостер! Стильный и удобный в использовани
Заказала тостер через интернет. Очень компетентный и приятный консультант Татьяна. Заказ пришел через два дня. Осталась довольна и магазином и покупкой!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/80 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/80 Тостер
Агрипина
22/06/2021
Україна
Мой элегантный помощник на кухне
Купили этот тостер по просьбе дочери. Как-то не видела в нем необходимости ранее. Но теперь он постоянно в использовании. Вкусный завтрак за 5 минут. Быстро и без хлопот. Разная степень румяности корочки. Легкость в управлении. Кнопка СТОП. Функция разогрева. Выбрала эту модель из-за элегантных форм. Благородного темного металла. На темном металле не остается отпечатков как на простой нержавейке. Очень легко за тостером ухаживать. Хотелось бы в комплекте иметь тонкую металлическую крышку, но увы.
Positiivsed omadused
легкость управления, элегантный вид, металлический корпус, качественная прожарка разных степеней румяности
Negatiivsed omadused
нет крышки.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/80 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/80 Тостер