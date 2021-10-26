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  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
  • Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionRöster

HD2650/80

5
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades
Metallist röster, millel on eriti lai ava, mis hoiab viilu alati keskel, tagades alati ühtlase pruunistumise. Tänu erinevatele pruunistusastmetele ja integreeritud kuklirestile saate nautida ideaalselt krõbedat röstsaia, kukleid ja saiakesi.
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Lai ava mahutab paksemaid ja õhukesi, värskeid ning külmutatud viile

Ideaalselt krõbe röstsai, kas juba viilutatuna või ise viilutades

  • Metallist

Katkestusnupp lõpetab röstimise ükskõik mis hetkel

Katkestusnupp lõpetab röstimise ükskõik mis hetkel

Eemaldatav purukandik lihtsustab puhastamist

Eemaldatav purukandik lihtsustab puhastamist

Kerge puhastada tänu eemaldatavale purukandikule.

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

СУПЕР

Відмінний тостер, особливо, якщо враховувати ціну та якість. Тепер мої сніданки стали не тільки смачними, але й хрусткими) З плюсів - 8 режимів підігріву, загалом 950 w потужності - це навіть більше, ніж потрібно. Так, грінки з чорного хлібу підсмажує оптимально. Підкупає також функція підігріву рогаликів/круасанів. Тепліші - вони смакують куди краще. Також хотів би відзначити те, що зовнішня кришка зроблена з металу і не нагрівається. Єдиний мінус - це відсутність пилезахисної кришки. Але вона в даному випадку це принципова. Свою головну функцію - а це якісне підсмажування - тостер виконує відмінно.

Positiivsed omadused

Якісний підігрів, металевий корпус

Negatiivsed omadused

Відспилезахисної кришкитність

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/80 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/80 Тостер

07/10/2021

Україна

Україна

Отличный тостер! Стильный и удобный в использовани

Заказала тостер через интернет. Очень компетентный и приятный консультант Татьяна. Заказ пришел через два дня. Осталась довольна и магазином и покупкой!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/80 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/80 Тостер

22/06/2021

Україна

Україна

Мой элегантный помощник на кухне

Купили этот тостер по просьбе дочери. Как-то не видела в нем необходимости ранее. Но теперь он постоянно в использовании. Вкусный завтрак за 5 минут. Быстро и без хлопот. Разная степень румяности корочки. Легкость в управлении. Кнопка СТОП. Функция разогрева. Выбрала эту модель из-за элегантных форм. Благородного темного металла. На темном металле не остается отпечатков как на простой нержавейке. Очень легко за тостером ухаживать. Хотелось бы в комплекте иметь тонкую металлическую крышку, но увы.

Positiivsed omadused

легкость управления, элегантный вид, металлический корпус, качественная прожарка разных степеней румяности

Negatiivsed omadused

нет крышки.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/80 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2650/80 Тостер

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.