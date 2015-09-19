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Tootmine lõpetatud
Kahe avaga
Kolmefunktsiooniline elektrooniline
Valge
Eriti pikk ava
Eriti lai(ad) ja eriti sügav(ad) ava(d) teie saiadele.
Röstib ühtlaselt nii paksud kui ka õhukesed lõigud.
Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks.
4.9
5-st
9
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Radziecki
19/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Ten product ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Michał29
07/11/2013
Polska
Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny
Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
robertmajor
03/10/2012
Polska
super wyglad, świetny
Doskonały, to moj trzeci toster, najlepszy. Ładny, funkcjonalny.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster