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  • Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
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  • Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
  • Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
  • Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
  • Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
  • Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
  • Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
  • Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
  • Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

Tootmine lõpetatud

Pure Essentials CollectionRöster

HD2686/30

4.9
| (9) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib
Philipsi röster HD2686/30 võimaldab tänu eriti pikkadele ja laiadele avadele teil röstida nii, nagu ise soovite. Kaheksa numbrilist pruunistamisseadet kontrollivad täielikult, et saaksite meelepäraselt krõbeda leiva.
Kuva kõik eelised

Röster erinevat tüüpi leivatoodete jaoks

Valmistage oma maitse järgi, just selliselt nagu teile meeldib

  • Kahe avaga

  • Kolmefunktsiooniline elektrooniline

  • Valge

  • Eriti pikk ava

Eriti lai(ad) ja eriti sügav(ad) ava(d) teie saiadele

Eriti lai(ad) ja eriti sügav(ad) ava(d) teie saiadele.

Röstib ühtlaselt nii paksud kui ka õhukesed lõigud

Röstib ühtlaselt nii paksud kui ka õhukesed lõigud

Röstib ühtlaselt nii paksud kui ka õhukesed lõigud.

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

9

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

19/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ten product ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

07/11/2013

Polska

Polska

Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny

Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

03/10/2012

Polska

Polska

super wyglad, świetny

Doskonały, to moj trzeci toster, najlepszy. Ładny, funkcjonalny.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.