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HD4670/20

Veekeetja

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Kettle

  • PDF fail, 2.3 MB
  • 10 March 2024

Ainulaadse ühe tassi märgise, stiilse disaini ja metallist korpusega Philipsi veekeetjaga saate keeta just nii palju vett, kui vajate. Tänu sellele saate lihtsalt säästa kuni 66% energiat ning oma keskkonnamõju vähendada.

  • PDF fail
  • 31 March 2024

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