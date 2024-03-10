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HD4670/20
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User Manual Philips Kettle
Ainulaadse ühe tassi märgise, stiilse disaini ja metallist korpusega Philipsi veekeetjaga saate keeta just nii palju vett, kui vajate. Tänu sellele saate lihtsalt säästa kuni 66% energiat ning oma keskkonnamõju vähendada.
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