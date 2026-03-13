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Viva Collection Veekeetja

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Viva CollectionVeekeetja

HD4677/20

Viva Collection Veekeetja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Kettle HD4677/20 - English (US)

  • PDF fail, 945.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Viva Collection Kettle

  • PDF fail, 776.9 kB
  • 13 March 2026

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