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Tootmine lõpetatud
1,7 liitrit 2400 W
ühe tassi märgisega
lavendel ja valge
Hingedega kaas
Nüüd saavad tarbijad keeta täpselt nii palju vett kui vaja ja säästa sellega kuni 66% energiat ning vett, andes oma panuse keskkonna kaitsmisse.
Hingedega kaas suure avaga lihtsaks täitmiseks ja puhastamiseks, vältides ka kokkupuudet auruga.
Philipsi veekeetja roostevabast terasest varjatud kütteelement tagab kiire vee keemise ja lihtsa puhastamise.
4.4
5-st
24
Auhinnad
83%
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Maadzia
07/02/2015
Polska
Najlepszy na świecie
to najlepszy czajniek jaki miałam , uzytkuje go już od 3 lat i wczoraj moje kochane dziecko przyblkowało go, że nie mógł odskoczyć i wyłączyć się, wygotowała się cała woda , nagrzał się i wyłączył, zadziałały zabezpieczenia. Już myślałam że czeka mnie wydatek , ale dzisiaj działa!
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4677/40 Czajnik
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4677/40 Czajnik
MalgorzataB
11/08/2014
Polska
Gorąco polecam
Czajnik ten służy mi już nawet nie pamiętam od kiedy. Już samo to że jest on taki wiekowy świadczy że jestem z niego zadowolona. Jest bezawaryjny, woda w nim bardzo szybko zagotowuje się. Teraz już po tak długim czasie zebrał się kamień przy szybce z pomiarem wody, a od kamienianie powoduje lekkie przeciekanie. Ale jak dla mnie jest super i niestety żal będzie się z nim rozstawać. Bo jest on nie wielki i bardzo poręczny i mimo iż mam juz nowy to ten chcę mieć jak najdłużej
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4677/40 Czajnik
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4677/40 Czajnik
UlaS
14/07/2014
Polska
Dobry
Jest to najlepszy czajnik jaki do tej pory miałam. Już ma kilka lat a nigdy się nie zepsuł, idealnie grzeje, ma funkcję trzymania ciepła co jest bardzo pomocne w kuchni. Nawet został zrzucony z blatu przez moje koty i nic mu się nie stało. Niezniszczalny, idealny tylko coraz trudniej dostępny, bo większość znajomych już go wykupiło. :)
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4677/20 Czajnik
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD4677/20 Czajnik